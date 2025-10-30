ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

同乗者のテレビ視聴を可能に、ブリッツの「テレビナビジャンパー」に『カローラクロス』など3車種が適合

トヨタ・カローラクロス搭載のコネクティッドナビ対応 10.5インチディスプレイオーディオPlus
  • トヨタ・カローラクロス搭載のコネクティッドナビ対応 10.5インチディスプレイオーディオPlus

ブリッツが販売中の「TV-NAVI JUMPER」（テレビナビジャンパー）に、トヨタ純正ディスプレイオーディオの適合が追加された。今回発売は「TV切替」タイプで、自車位置表示機能により2つの製品で販売される。

適合が追加された車種とナビ機種は、『カローラクロス』（MXGA10, MXGH15, ZVG13, ZVG16 2023年10月～）の「コネクティッドナビ対応 10.5インチディスプレイオーディオPlus」「コネクティッドナビ対応 8インチディスプレイオーディオ」、『ヤリスクロス』（MXPB10, MXPB15, MXPJ10, MXPJ15 2024年1月～）の「コネクティッドナビ対応 8インチディスプレイオーディオPlus」「コネクティッドナビ対応 8インチディスプレイオーディオ」、『グランエース』（GDH303W 2023年10月～2024年11月）の「コネクティッドナビ対応 8インチディスプレイオーディオPlus」。

テレビナビジャンパーは走行中でも同乗者のテレビ視聴が可能になるだけでなく、目的地設定などカーナビ操作も可能になる電子パーツ。車両側の配線を切断したり加工することが一切不要なので、完全コネクタオンでの取り付けが可能だ。

スイッチ操作でノーマル状態に切り替え可能な「TV切替」タイプには、超小型スイッチ（H13mm × W15mm × T5mm）が標準で同梱されていて、スイッチを車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることが可能。

また、「BLITZ」ロゴ入りの専用スイッチアダプターが同梱されるほか、トヨタ車に対応するサービスパネル「TOYOTA TYPE-2」（W22.5mm × H22.5mm）も同梱されるので、超小型スイッチ／スタンダードスイッチ／サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から、好みに合わせた取り付け方法を選択できる。

価格はテレビモード使用時に自車位置表示が可能なモデル［NST50］は2万7280円、自車位置表示を省いたモデル［NST46］は2万1780円（いずれも税込み）となっている。

《ヤマブキデザイン》

