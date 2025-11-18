光岡自動車、トヨタ『グランエース』と『アルファード/ヴェルファイア』ベースの霊柩車・寝台車の受注開始

光岡自動車は、霊柩車や搬送車の製造販売を行う特装グループにおいて、トヨタ『アルファード』『ヴェルファイア』及び『グランエース』をベースに生産する霊柩車、プレミアムフュージョン（霊柩車兼寝台車）、寝台車（搬送車）の新型車両2車種を投入し、受注を開始した。

今回の新型車両は、高級ミニバンをベースに生産をする2車種計3タイプとなる。昨今、ミニバンタイプ霊柩車への移行増加が顕著となり、顧客のニーズに応えるべく国産フラッグシップミニバンのアルファード、ヴェルファイアに加え、グランエースをベースとした霊柩専用車両、霊柩兼寝台車、寝台車の3タイプをラインナップに新たに追加した。

どのタイプも顧客の視点に立ち、使い勝手の良さ、不具合の起こりにくい設計、メンテナンス性に優れた設計となっている。光岡自動車独自の内装のデザインにもこだわり、機能性だけでなく、安らぎに満ちた心温まる雰囲気を演出する。

これまでに引き続き、今回の新型車両についても、ベース車両の先行仕入れや先行生産を行うことで、即納体制を維持し、葬祭・搬送事業者の「今」を支えるサポート体制を継続して取り組んでいく。

グランエースの「霊柩車」は2名乗車で内装色はホワイトのみの設定。ベース車両のグランエースは、新車での生産が終了しているため、中古車ベースでの生産となる。棺専用引き出し式棺台、棺室内空調、スライドドア部収納を装備。価格は中古車を使用して生産をするため、中古ベース車によって価格は異なる。

アルファード/ヴェルファイアの「プレミアムフュージョン」（霊柩車兼寝台車）は3名乗車で、内装色は2色より選択可。ベース車両はアルファード/ヴェルファイアで、プレミアムスペース、ストレッチャー兼用引き出し式棺台、棺台横・下収納、スライドドア部収納を装備した。価格は801万5000円からだ。

アルファード/ヴェルファイア「寝台車（搬送車）」は3名乗車。内装色は茶木目のみの設定だ。ベース車両はアルファード/ヴェルファイア。ストレッチャー兼用引き出し式棺台、棺台横・下収納、スライドドア部収納を装備した。価格は659万7650円からだ。