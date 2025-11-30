『アルファード＆ヴェルファイア』の車内を14色の光でゴージャスに演出、アルパインスタイルが「専用アンビエントライト」発売

カスタマイズカーの企画・開発・販売を行うアルパインニューズから、「40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」が新発売。全国のアルパインスタイル店舗で販売され、販売開始は12月1日より。

【画像】40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト

同製品は大人気を博した「30アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」で培ったノウハウを活かし、新たに40系向けの製品として開発された。純正のルーフアンビエントと色や照度が連動する仕様となっており、14色のカラーバリエーションに対応する。

主な特徴として、エンジンのスイッチオンで「オープニング演出」、スイッチオフで「エンディング演出」として、イルミネーションがグラデーション状に徐々に点灯・消灯する機能を搭載。純正と見間違うような車室内のライティング演出を実現する。

アルパインニューズの「40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」

照明の配置は車内の細部にまで及ぶ。インパネフロントラインやフロントドアデコライン、ドームランプ周囲、シフトレバー周囲、フロントドアノブ間接照明、フロントドアドリンクホルダー間接照明などフロント部分を網羅。さらにフロントドアスピーカーデコラインまでライティングする。

リア部分では、スライドドアパネルデコライン、スライドドアドリンクホルダー、スライドドアノブ間接照明、スライドドアスピーカーグリル、Cピラーデコライン、運転席と助手席背面のハンドル部にも設定。加えて運転席と助手席の足元、運転席と助手席下から後席の足元を照らす間接照明も用意されている。

アルパインニューズの「40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」

価格は12万780円（税込）。適合車種は2023年6月から2025年12月までの40系『アルファード エグゼクティブ ラウンジZ』で、40系『ヴェルファイア エグゼクティブラウンジ、Zプレミア』は近日適合予定となっている。

販売は全国11店舗のアルパインスタイル各店のみで、取付けまで含めたワンストップ対応となる。また、12月5日から7日までインテックス大阪で開催される「Japan Mobility Show Kansai 2025」に、同製品を装着した40系アルファードを初出展する予定だ。