ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『アルファード＆ヴェルファイア』の車内を14色の光でゴージャスに演出、アルパインスタイルが「専用アンビエントライト」発売

アルパインニューズの「40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」
  • アルパインニューズの「40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」
  • アルパインニューズの「40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」
  • アルパインニューズの「40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」
  • アルパインニューズの「40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」
  • アルパインニューズの「40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」
  • アルパインニューズの「40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」
  • アルパインニューズの「40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」
  • アルパインニューズの「40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」

カスタマイズカーの企画・開発・販売を行うアルパインニューズから、「40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」が新発売。全国のアルパインスタイル店舗で販売され、販売開始は12月1日より。

【画像】40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト

同製品は大人気を博した「30アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」で培ったノウハウを活かし、新たに40系向けの製品として開発された。純正のルーフアンビエントと色や照度が連動する仕様となっており、14色のカラーバリエーションに対応する。

主な特徴として、エンジンのスイッチオンで「オープニング演出」、スイッチオフで「エンディング演出」として、イルミネーションがグラデーション状に徐々に点灯・消灯する機能を搭載。純正と見間違うような車室内のライティング演出を実現する。

アルパインニューズの「40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」アルパインニューズの「40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」

照明の配置は車内の細部にまで及ぶ。インパネフロントラインやフロントドアデコライン、ドームランプ周囲、シフトレバー周囲、フロントドアノブ間接照明、フロントドアドリンクホルダー間接照明などフロント部分を網羅。さらにフロントドアスピーカーデコラインまでライティングする。

リア部分では、スライドドアパネルデコライン、スライドドアドリンクホルダー、スライドドアノブ間接照明、スライドドアスピーカーグリル、Cピラーデコライン、運転席と助手席背面のハンドル部にも設定。加えて運転席と助手席の足元、運転席と助手席下から後席の足元を照らす間接照明も用意されている。

アルパインニューズの「40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」アルパインニューズの「40アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライト」

価格は12万780円（税込）。適合車種は2023年6月から2025年12月までの40系『アルファード エグゼクティブ ラウンジZ』で、40系『ヴェルファイア エグゼクティブラウンジ、Zプレミア』は近日適合予定となっている。

販売は全国11店舗のアルパインスタイル各店のみで、取付けまで含めたワンストップ対応となる。また、12月5日から7日までインテックス大阪で開催される「Japan Mobility Show Kansai 2025」に、同製品を装着した40系アルファードを初出展する予定だ。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アルパイン

トヨタ アルファード

トヨタ ヴェルファイア

ジャパンモビリティショー2025

大阪モビリティショー

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES