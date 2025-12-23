ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

車両盗難に次の一手、電子制御でエンジン始動を無効化する「ガルドム」トヨタモビリティパーツに正式採用

  • 盗難被害の多いトヨタ ランドクルーザー 300（参考画像）

シームレステクノロジーが開発した次世代車両盗難防止装置「ガルドム」が、トヨタモビリティパーツに正式採用された。12月20日から全国のジェームス店舗で販売を開始されている。

【参考画像】盗難被害の多いトヨタ ランドクルーザー 300

ガルドムは、近年高度化する車両盗難被害への対策として開発された製品だ。同社の特許技術「セキュアスイッチ」を中核とし、車両の重要回路を電子的に制御することでエンジン始動を無効化する仕組みを採用している。

従来の警報型セキュリティとは異なり、「車を動かさせない」という発想で確実な盗難抑止を実現する点が特徴だ。CAN侵入やキー複製装置など、最新の盗難手口にも対応できる設計となっている。

セキュアスイッチは、車両の重要回路を電子制御してエンジン始動を無効化する技術だ。外部からの不正操作に強く、車両改造を最小限に抑えた設計により高い信頼性を確保している。

トヨタモビリティパーツへの正式採用は、ガルドムの高い信頼性、実効性、商品完成度が評価された結果だという。トヨタモビリティパーツが全国展開するジェームス店舗での取り扱いにより、より多くの利用者に安全な車両環境を提供する体制が整った。

シームレステクノロジーは今後も車両盗難防止技術の研究開発を継続し、安全で快適な移動社会の実現に貢献していく方針だ。

