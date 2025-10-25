中国エリア初、「アルパインスタイル広島183」がグランドオープン

アルパイン製品を搭載したカスタマイズカーや、カーナビ、モニター、スピーカーなどカーエレクトロニクス製品を豊富に展示するメーカー・カーディーラー「アルパインスタイル広島183」が10月24日、広島県広島市西区でグランドオープンした。

【画像】中国エリア初の「アルパインスタイル広島183」

全国11店舗目、中国エリアでは初の店舗となるアルパインスタイル広島183は、国道183号線沿い、山陽道広島ICからのアクセスも良い立地にオープン。これまで「アルパインスタイル福岡R3」（福岡県福岡市東区）がカバーしてしていた中国エリアのユーザーには、利便性の向上が大きく期待される。

アルパインスタイル広島183は、オリジナルカスタマイズカー・ブランド・Cal's Motor（キャルズモーター）の世界観を体現しつつ、キャルズモーターのラインナップ展示、アルパインのカーエレ製品の体感、NEW'S DESIGNのエアロダイナミクス、Balkënをはじめとしたホイールなどのカスタマイズ・ドレスアップなどなど、カーライフに寄り添ったご相談を承れる店舗として展開される。

なお、アルパインスタイル広島R183ではオープンを記念して、10月24日から11月9日の期間、「オープニングフェア」を開催する。キャルズモーターの車両を含む特選在庫車を特別な金利で販売するほか、新製品のアルパイン製デジタルミラーや、人気のメティオサウンドをお得な価格で提供するとのこと。

さらに、イオンモール広島府中（広島県安芸郡府中町）にて11月2日・3日に「ALPINE EXPERIENCE 2025 in 広島」を開催。キャルズモーターの車両販売やスズキ『ジムニー』用ボディキットの販売、メティオサウンド試聴など、アルパインのカーエレクトロニクス製品の体感会となっている。

アルパインスタイルを展開するアルパインニューズでは、今後もより多くの顧客にアルパインスタイルの世界観や製品を体感してもらい、カーライフの充実を支援していく方針だ。