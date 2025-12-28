ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『GRスープラ』の排気効率向上で環境性能＆出力アップ、HKS「メタルキャタライザー」発売

HKSの『GRスープラ』用「メタルキャタライザー」
  • HKSの『GRスープラ』用「メタルキャタライザー」
  • レイアウト比較（左：純正、右：HKS）
  • 触媒部セル比較
  • HKS社内テストデータ
  • 性能比較
  • 音質比較

チューニングパーツメーカー・HKSからトヨタ『GRスープラ』（2022年10月～）用「メタルキャタライザー」が新発売。税込み価格は39万8200円。同製品は、純正の600セル触媒に対し150セルに変更することで、排圧を40％低減させた製品だ。

【画像】HKSのGRスープラ用メタルキャタライザー

触媒セル数を大幅に減らしながらも、貴金属の配合割合を最適化することで平成30年排ガス規制のWLTC試験に適合している。公的機関による試験証明書も取得済みで、車検対応となっている。

アウトレット部分はロストワックス製法で専用設計を行い、パイプ径とレイアウトを最適化した。これにより最大流量を30％向上させ、今後のブーストアップなどの出力向上にも対応できる余裕を持たせている。

性能比較性能比較音質比較音質比較

性能面では、純正ECUの制御により最高出力は抑えられるものの、2500回転から6000回転の実用域で出力とトルクが向上する。最大で9KW（12ps）の出力向上、17Nm（1.8kgf・m）のトルク向上を実現し、運転のしやすさが改善される結果が計測されている。

排気音については、純正触媒より300ヘルツと600から700ヘルツの周波数が増加し、やや高めの音質となる。HKSのスーパーターボマフラーとの組み合わせでは近接排気騒音が93デシベルとなり、保安基準値の96デシベル以下に収まる。600ヘルツがより強調され、200ヘルツ以下の低音域も強調されるため、力強い排気音を楽しめる仕様だ。

触媒本体にはHKSの刻印が入り、低密度ながら高い浄化性能を実現している。排気効率の向上により、日常走行での運転性能向上が期待できる製品となっている。

レイアウト比較（左：純正、右：HKS）レイアウト比較（左：純正、右：HKS）
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

HKS

トヨタ スープラ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES