ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スープラのドリフトマシンや新工具、ミルウォーキーツールが出展へ…国際オートアフターマーケットEXPO2026

ミルウォーキーツールの国際オートアフターマーケットEXPO2026ブースイメージ
  • ミルウォーキーツールの国際オートアフターマーケットEXPO2026ブースイメージ
  • トヨタGRスープラのD1ドリフトマシン
  • PACKOUTシリーズ

ミルウォーキーツール・ジャパンは2月12日から14日まで東京ビッグサイトで開催される「第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026」に出展すると発表した。

【画像全3枚】

同社は「D1グランプリ」に参戦する「ウエインズトヨタ神奈川×俺だっ！レーシング」のレースカー（トヨタ『スープラ』）を展示し、2024年からサポートを続ける取り組みを紹介する。

レース現場でのメンテナンスを支える電動工具や収納システムPACKOUTシリーズも披露され、整備やメンテナンスの効率化を目指す。

展示工具には手のひらサイズの1/2インチ542Nmインパクトレンチや最小クリアランスでも使えるパススルーラチェットがあり、これまでのエアー工具からコードレス工具への置き換えによる作業環境の改善を訴求する。

PACKOUTは75種以上の収納BOXを自由に組み合わせられ、耐衝撃性ポリマー製の堅牢な設計とIP65の防塵防水性能を備える。

また、ミルウォーキーツールの充電式電動工具はコンプレッサー不要で騒音や電気代も削減可能。狭い空間での作業が快適になるほか、冬季の冷たさ軽減など現場の作業効率向上に貢献する。

当日はオリジナルグッズや「俺だっ！レーシング」とのコラボグッズも配布予定で、詳細はブースで確認できる。ミルウォーキーツール・ジャパンは2020年にテクトロニックインダストリーズカンパニーリミテッド（TTI）設立の合同会社だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

国際オートアフターマーケットEXPO（IAAE）

トヨタ スープラ

D1グランプリ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES