スープラのドリフトマシンや新工具、ミルウォーキーツールが出展へ…国際オートアフターマーケットEXPO2026

ミルウォーキーツール・ジャパンは2月12日から14日まで東京ビッグサイトで開催される「第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026」に出展すると発表した。

【画像全3枚】

同社は「D1グランプリ」に参戦する「ウエインズトヨタ神奈川×俺だっ！レーシング」のレースカー（トヨタ『スープラ』）を展示し、2024年からサポートを続ける取り組みを紹介する。

レース現場でのメンテナンスを支える電動工具や収納システムPACKOUTシリーズも披露され、整備やメンテナンスの効率化を目指す。

展示工具には手のひらサイズの1/2インチ542Nmインパクトレンチや最小クリアランスでも使えるパススルーラチェットがあり、これまでのエアー工具からコードレス工具への置き換えによる作業環境の改善を訴求する。

PACKOUTは75種以上の収納BOXを自由に組み合わせられ、耐衝撃性ポリマー製の堅牢な設計とIP65の防塵防水性能を備える。

また、ミルウォーキーツールの充電式電動工具はコンプレッサー不要で騒音や電気代も削減可能。狭い空間での作業が快適になるほか、冬季の冷たさ軽減など現場の作業効率向上に貢献する。

当日はオリジナルグッズや「俺だっ！レーシング」とのコラボグッズも配布予定で、詳細はブースで確認できる。ミルウォーキーツール・ジャパンは2020年にテクトロニックインダストリーズカンパニーリミテッド（TTI）設立の合同会社だ。