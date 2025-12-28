三輪EVミニカー「アーバントライカー」、ドア付きの3色を発売　価格は132万円から

ビークルファンは12月28日、三輪EVハイエンドモデル『アーバントライカー』の「ドア付き」車体3色（クロムイエロー、ホワイト、クリアブラック）が入荷し、販売を開始したと発表した。価格は132万円から。

【画像】三輪EV「アーバントライカー」のドア付きの3色

今後、残りの3色であるメタリックシルバー、クロムレッド、オーシャンブルーメタリックの販売予約も開始する。

「アーバントライカー」は100％電気で走行する同社の最高級の三輪EVモビリティで、登録はミニカー（1人乗り）または側車付き軽二輪（3人乗り）が可能だ。家庭用の100Vコンセントや街中、ショッピングモールなどにある200Vの充電ポート（J1772）で充電できる。1回の充電費用は約200円弱で、およそ150kmの走行が可能だ。

ドア付きアーバントライカー（ホワイト）

軽自動車税が年間3600円と経済的で、普通自動車免許で運転が可能。車検および車庫証明は不要のためランニングコストも低い。リアには2000Wのインホイルモーターを2基搭載し、パワフルで静かな走りを実現する。幹線道路の流れに乗ってストレスなく走行できる点も特徴だ。バッテリーはリチウムイオンリン酸鉄バッテリーを2個搭載し、最高速度は60km/h。高速道路の走行も可能にした。

ビークルファンは今回のドア付きモデル3色の販売開始を機に、ハイエンドモデル「アーバントライカー」の販路拡大を図る、としている。