ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スズキ初の軽商用EV『eエブリイ』発売、ダイハツ・トヨタと共同開発、価格は314万6000円から

スズキ eエブリイ
  • スズキ eエブリイ
  • スズキ eエブリイ
  • スズキ eエブリイに搭載されるリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
  • スズキ eエブリイのeアクスル
  • スズキ eエブリイ
  • スズキ eエブリイ
  • スズキ eエブリイ
  • スズキ eエブリイ

スズキは、同社初となる軽商用バッテリーEV『eエブリイ』を3月9日に発売した。価格は314万6000円からだ。

スズキ「e エブリイ」

「eエブリイ」は、スズキ、ダイハツ工業、トヨタ自動車の3社で共同開発したBEVシステムを搭載した軽商用バンのEVモデル。軽バンとしての使い勝手の良さはそのままに、EVならではの静かで力強い走りを実現した。

36.6kWhの駆動用バッテリーを搭載し、一充電走行距離は257km（WLTCモード）を確保。日常や仕事での使用に十分な能力を持つ。安全性が高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用した。

スズキ eエブリイに搭載されるリン酸鉄リチウムイオンバッテリースズキ eエブリイに搭載されるリン酸鉄リチウムイオンバッテリー

モーター、インバーター、トランスアクスルを一体型にした「eAxle（イーアクスル）」により、軽ターボ以上のトルクを発揮し、力強い走りを実現。停車時、加速時ともに高い静粛性を実現している。駆動用バッテリーを床下に配置し低重心となったことで、段差通過時などの衝撃が低減した。

荷室は最大積載量350kgで、広々とした空間を確保。視認性の高い7インチTFTカラー液晶メーターを装備し、オーバーヘッドシェルフやセンターコンソールトレーなど収納スペースを多数用意した。

安全装備は、衝突被害軽減ブレーキなど予防安全技術「スマートアシスト」を搭載。ADB（アダプティブドライビングビーム）やサイドビューランプを搭載し、夜間の視認性を確保した。LED ヘッドランプを標準装備し、荷物積載時や夜間の後方視界を確保できるデジタルルームミラーをメーカーオプション設定した。

スズキ eエブリイスズキ eエブリイ
スズキ eエブリイスズキ eエブリイ

グレードは「2シーター」と「4シーター」の2タイプを設定。車体色は全3色から選べる。メーカー希望小売価格は2シーターが314万6000円、4シーターが323万4000円（いずれも消費税込み）。

「eエブリイ」は、経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」に該当する。令和7年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象で、補助交付金額は全グレード56万2000円となる（2026年3月31日までの届出が対象）。

なお、「eエブリイ」はダイハツ工業よりOEM供給を受けるモデルとなる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ エブリイ

スズキ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

軽自動車

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES