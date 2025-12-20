ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

乗り心地・静粛性を追求したこだわりの“L”、ブリッツの新型車高調「DAMPER ZZ-R L」が『アル/ヴェルPHEV』に適合

ブリッツの新型全長調整式車高調キット製品「DAMPER ZZ-R L」と電子制御式減衰力調整を組み込んだ「DAMPER ZZ-R L SpecDSC Plus」に、トヨタ『アルファード/ヴェルファイアPHEV』（AAHP45W 2025年1月～）の適合が追加された。

DAMPER ZZ-R Lは前モデルのDAMPER ZZ-Rが誇る走行性能は継承し、さらなる上質感と乗り心地・静粛性を追求した全長調整式サスペンションキットのラグジュアリーモデル

専用設計スプリングやバンプラバーのほか、ストローク量の確保、ショックアブソーバー内部のオイル量の調整、純正アッパーマウントの利用など、車種に合わせた最適なスペックを採用している。

32段階の減衰力調整機構を搭載し、単筒式ならではのΦ44大径ピストンが減衰力の立ち遅れを抑制、しなやかな走り心地と追従性を実現している。また、カートリッジ先出しのオーバーホールに対応し、従来にはないスムーズな仕組みで消耗品の交換が可能となっている。業界最長の3年6万km保証も安心できるポイント。

アル/ヴェルPHEV用では、リア用強化ゴムアッパーマウント（フロントは純正を使用）の他、リアスプリング用ショートバンプラバーキットが付属する。DAMPER ZZ-R Lの税込み価格は30万8000円となっている。

DAMPER ZZ-R L SpecDSC Plusは、上記のDAMPER ZZ-R Lに車室内からの減衰力調整を可能とした電子制御式の減衰力調整を組み合わせた車高調キット。こちらも前モデル同様に、コントローラーには2.5インチVA液晶ディスプレイを採用し、4輪の減衰力を常時表示する。

SpecDSC Plusでは、減衰力調整は最大96段階に拡張。業界初の「フルオート」モードを搭載し、乗車人数や走行状態から適切な減衰力で姿勢を安定させる全自動コントロール機能を実現している。Gセンサーを標準搭載し、マップ制御モードでは旋回G・加減速G・車速から細かな減衰力調整が可能。

あらかじめ決めた減衰力設定を20セット、さらにオートモード、マップモードと合わせて22モードメモリー機能を搭載しているが、別売の「GPSセンサーキット」（税込1万3200円）を装着することでより簡単に車速連動制御が可能となり、GPSより車速、時刻、緯度、経度、海抜高度を自動的に取得、コントローラーへの表示も行う。また、別売りの「DSC PLUS リモートスイッチ」（税込3300円）を接続することで、瞬時にモード切り替えが可能になる。

アル/ヴェルPHEV用DAMPER ZZ-R L SpecDSC Plusの税込み価格は42万9000円となっている（SpecDSC Plusは1年1万km保証）。

