『ヴェルファイア』に吸気レスポンス向上＆レーシーなサウンドを！ ブリッツが車種別専用カーボンインテークシステムを発売

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）からトヨタ『ヴェルファイア』（TAHA40W, TAHA45W 2023年6月～）用の「カーボンインテークシステム」が新発売。税込み価格は27万2800円で、販売開始は2月18により。

カーボンインテークシステムは高度な技術で形成された、エンジンルームにベストフィットするカーボンケース付き高性能インテークシステム。ケースをカーボン製とすることで軽量・高強度を実現し、さらには吸入空気温度も適正なコントロールを可能としている。

また、完全車種別専用設計のダクトとケースがラム圧を効率的に取り込み、鋭い吸気レスポンスを実現している。

パワーチェックグラフ：最大出力約16.7ps、最大トルク約13.9Nmアップを実現

エアクリーナー本体には信頼のA3コアタイプ・ステンレスメッシュ製フィルターを採用し、驚異の吸入効率とレーシーなサウンドを実現している。ステンレスフィルターは洗浄すれば何度でも使えるので、その能力は半永久的。カーボンの綾織り模様により、エンジンルームのドレスアップにも貢献するチューニングアイテムとなっている。

同社計測では40系ヴェルファイアの場合、装着によって最大出力約16.7ps、最大トルク約13.9Nmアップを実現している。

