オートバックス、『シビックタイプR』のカスタムカー初公開へ…東京オートサロン2026

オートバックスセブンは、2026年1月9日から11日までの3日間、幕張メッセで開催される「TOKYO AUTO SALON 2026」に2つのブースを出展すると発表した。

「AUTOBACS」ブースではオートバックス店舗が製作した11台のカスタムカーと電動モビリティを展示し、スポーツカーライフ、EVカーのカスタムやカーオーディオ、マイクロモビリティを楽しむアーバンライフ、アウトドアやお出かけのバンライフといった多様なモビリティライフを提案する。

また、ARTAの新シリーズやRECARO・S2000専門店ASMのオリジナル商品を紹介。新業態ショップ「オートバックス オーディオテーラー」の紹介やヤマハと協業する車載用スピーカーも展示する。昨年1月に始まったARTA新カスタムカープロジェクトの『シビックタイプR』のカスタムカーを会場で初披露する予定だ。

「A PIT AUTOBACS」ブースはBOOK & CAFEスタイルを取り入れており、ファッションやインテリア、アウトドアグッズも扱う。ここではシビックタイプR、『GR86』、『ロードスター』、『スイフトスポーツ』など8台のカスタムカーとオリジナルカスタムパーツ、グッズを展示・販売。店舗スタッフによるカスタマイズ相談も実施する。

会場は幕張メッセ国際展示場の中ホール6に両ブースを展開。9日9時から19時（14時から一般特別公開）、10日と11日は一般公開される。