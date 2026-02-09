ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

オートバックス、カーライフデータ活用の広告配信サービス「リテールメディア」初公開へ…IAAE 2026

オートバックスデジタルイニシアチブ(ABDi)は、2月12日から14日まで東京ビッグサイトで開催される「第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026」に出展すると発表した。

ABDiは、オートバックスグループの基幹システムおよびDX戦略を推進するIT領域の中核企業として、IoTやAIなど最新技術を活用したサービスや業務改善を進めている。

今回の展示では、独自開発の広告配信サービス「オートバックス リテールメディア」を初公開する。カーライフという生活者の趣味嗜好が反映されるデータを基点に広告配信を行い、約1400万人の会員基盤(うち30代から60代が約9割)に対して、多様なメディア接点から幅広くリーチすることが可能だ。最適な情報を最適なタイミングで届けることで、リーセンシー効果による消費行動の変化と効果検証の機会を提供する。

また同社ブースでは、実際の利用シーンを再現したデモンストレーションも実施予定だ。

その他の主な展示サービスとして、整備作業の透明性向上を実現する動画保存・視聴サービス「PitLog」(ピットログ)、セキュアな通信回線と業務支援DXを一体化したパッケージサービス「AXCS」(アクロシーズ)、世界標準のGPSトラッカーと連携可能な動態管理・位置情報APIサービス「Owleye」(オウルアイ)を展示する。

展示会は、2月12日から14日まで、東京ビッグサイト東7・8ホールで開催される。開催時間は10時から17時まで(最終日のみ16時まで)。ABDiのブース位置は小間番号7824。来場には事前登録が必要となる。

《森脇稔》

