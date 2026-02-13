次世代クルマファン育成へ、親子で楽しめる体験エリア登場…大阪オートメッセ2026

大阪オートメッセ2026は、次世代のクルマファン育成を目指し、子供も楽しめる体験エリア「オートバックス・こどもビリティPARK」を開設する。製作体験や記念撮影会、抽選会など親子の笑顔があふれる充実のコンテンツを用意している。

パーク内でスタンプを3文字「O・A・M」押すと、オリジナルグッズをプレゼント。各日先着1000名限定のスタンプラリーで、参加は受付でスタンプの台紙をもらい、パーク内でスタンプを探して押すだけ。3文字揃った台紙を受付に持参すればオリジナルグッズと交換できる。

バルーンアートbyキャサリンでは、かわいいバルーンアートに自分の手でデコレーション体験ができる。参加希望者は受付で申し込みが必要。パーク内のフォトスポットで記念撮影も可能だ。デコレーション体験は毎日3ステージ(11時、13時30分、15時30分)を予定している。参加人数限定の企画で、定員に達したら終了となる。

こどもばっくす

こどもばっくすでは、レーシングカーを身近に体験できる。GT300マシン「ガライヤ」のシートに座って写真撮影ができ、ライセンスカードがもらえたり、タイヤ交換ができるなど、かっこいいレーシングカーにふれられるチャンスだ。クルマアートや、タイヤくんとの撮影もできる。レーシングガライヤライド体験やライセンスカード作成は有料となる。

ダイハツ工業のカーデザイン教室では、デザイン体験で生まれる「ダイハツメイ」を制作できる。ダイハツでデザインの仕事をしているプロの人といっしょに、クルマのデザインにチャレンジしよう。かっこいい色を塗ったり、粘土を削ってホンモノみたいなクルマのカタチを作ったりする。スケッチ教室とぬり絵教室を開催する。

NAPAC×くるま好き免許証では、好きな色で、世界に一台のスーパーカーをデザインできる。運転免許証と同じ大きさで、自分の顔写真が入った、世界に一つだけのカードが作れる。さらに、楽しいぬりえコーナーもある。どちらも無料で楽しめる。

ガレージ愛知 タミヤの人気ラジコンを実写化

ガレージ愛知では、タミヤの人気ラジコンを実写化したモンスターカーが大阪に登場。プラモデルで有名な「タミヤ」が作ったラジコンカーを、なんと10倍くらいの大きさで作った。とてもかっこいいから写真を撮ってほしい。運転席に座れるチャンスもある。1分の1スケール「ランチボックス」を展示する。

こどもe-MotorSports体験会「JEGT」では、初心者でも参加しやすい本格派のレースゲーム体験ができる。人気のクルマゲームでレースやタイムチャレンジができる。おうちの人といっしょに、モータースポーツのおもしろさを体験できる大チャンス。はじめてでも大丈夫で、誰でも楽しくレースに参加できる。

SUBARU BRZ GT300 VRドライビング体験では、井口選手、山内選手の運転するBRZ GT300の助手席でサーキットを一周できる。猛スピードでコースを駆け抜ける迫力のある映像を是非体感してほしい。VR体験参加年齢は10歳から15歳となり、参加は抽選となる。