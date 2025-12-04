ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ブラバス、Gクラスのオープンに「XL」も発表…ポータルアクスルで究極のオフロード性能を追求

ブラバスは、メルセデスベンツ『Gクラス』をベースとした限定オープンモデル、ブラバス『XL 800 カブリオ』を欧州で発表した。「XL」には、ポータルアクスルを採用し、究極のオフロード性能を追求している。

SUVのGクラスを、オープンのカブリオに改造するにあたり、最先端のCADとシミュレーション技術を活用し、高強度スチールを使用することで、クローズドボディのメルセデスAMG『G63』と同等のねじり剛性を実現した。開発当初から、Gクラスの象徴的なシルエットを保つことが最優先事項とされた。これを達成するため、エンジニア、技術者、デザイナーが協力し、500以上のカスタムメイドコンポーネントで構成される高度に複雑なソフトトップシステムを開発。完全なOEM品質で開発・テストされた。

ブラバス XL 800 カブリオの基盤となるのは、専用設計のブラバス・ポータルアクスル・サスペンションシステムだ。極限の環境下でも最大限のトラクション、堅牢性、安定性を発揮するよう設計されている。今回の限定マスターピースモデルでは、特注レザーインテリアに合わせて全体が赤で仕上げられた。

各ホイールには、CNC加工されたポータルギアボックスが装備され、ハブ位置を15cm下げることで、地上高を47.9cmまで高めている。これによりアプローチアングルとデパーチャーアングルが大幅に改善された。

フロントおよびリアアクスルのカスタムメイドコンポーネントには、ブラバス・インテグラルキャリア、専用コントロールアーム、強化リアアクスルハウジングが含まれ、最先端のCNC技術を用いて高強度アルミニウムから削り出されている。これにより、ヘビーデューティーなオフロード使用に特化したアクスルジオメトリーが実現し、XLの卓越した可動性と地形対応能力に貢献している。

テクノロジーパートナーのKWと共同開発された車高・減衰力調整式のブラバス・ライドコントロール・コイルオーバーサスペンションが、さらなる汎用性を高めている。コックピットから、チタンコーティングされたアルミニウムダンパーの複数のセットアップを選択でき、ドライブトレイン、ステアリング、アシストシステムを前方の地形に合わせて調整できる。

ポータルアクスルシステムの極端な力に対応するため、エンジニアは8ボルトパターンの9.5Jx22サイズ、ブラバス・モノブロックZ-HD「プラチナムエディション」ハイエンドホイールを採用した。先進的な鍛造・加工プロセスで製造され、325/55 R 22オールテレインタイヤを装着することで、確実なオフロード耐久性を提供する。

専用の「ペールブラウン」エクステリアカラーで仕上げられ、全幅210cmを誇るブラバス XL 800 カブリオは、圧倒的な存在感を放つ。高光沢シールド加工されたカーボンファイバーがスーパーカーのエクステリアデザインを支配し、拡大されたエアインテークとフロントスポイラーを備えた特徴的なブラバス・ワイドスター・フロントファシア、カーボングリルフレーム、ブラバス・パワードームなどに採用されている。

ブラバス XL 800 カブリオの名称は、その出力に由来する。オープントップのスーパーカーには、最高出力588kW/800hp、最大トルク1000Nmを発揮する4.0リッター・ツインターボV8エンジンが搭載され、2基の特別開発されたブラバス・ターボチャージャーが組み合わされている。パワーは、ブラバス・カーボン・シフトパドルを介して手動操作も可能なスピードシフトTCT9速オートマチックトランスミッションを通じて全4輪に伝達される。

バルブ制御式のブラバス・スポーツエキゾーストシステムが、体験に印象的な音響的次元を加える。ボタン一つで、洗練された控えめなトーンから、エンジンのクラシックなV8シンフォニーを反映したサウンドプロファイルに切り替わる。

ブラバス XL 800 カブリオの内装では、特注のマスターピース・インテリアが「ペールブラウン」のエクステリア塗装と印象的なコントラストを生み出し、同じ鮮やかな赤で仕上げられたポータルアクスルサスペンションと完璧に調和している。この専用スーパーカーのキャビンは、最高級の赤革で張られ、ブラバスの内装工房で最高の精度で色合わせと手作業による仕上げが施されている。

卓越した職人技は、最適な通気性のために設計されたパーフォレーテッド・シートセンターセクションのブラバス「シェル」キルティング、ドア、サイド、フットウェルパネル、レザーフロアマットに見られる。象徴的なブラバス「ダブルB」がシートに複数回エンボス加工され、マスターピースルックを完成させている。

《森脇稔》

