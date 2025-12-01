ブラバス、メルセデスAMG『Gクラス』を800馬力のオープンに…ソフトトップは20秒で開閉可能

ブラバス（BRABUS）は、メルセデスAMG の高性能SUV『G63』をベースに、オープン化したブラバス『800カブリオ』を欧州で発表した。

【画像】ブラバス『800カブリオ』

このマスターピース・カブリオレへの改造は、最新のCAD技術とシミュレーション技術を駆使し、高強度スチールを使用することで、クローズドボディのG63と同等のねじり剛性を実現している。開発にあたっては、『Gクラス』の象徴的なシルエットを保つことが最優先事項とされた。

エンジニア、技術者、デザイナーのチームは、500以上のカスタムメイド部品で構成される高度に複雑なソフトトップシステムを開発。すべての部品は完全なOEM品質で開発・テストされている。

2ピース構造のソフトトップは、ボタンを押すだけでわずか20秒で開閉でき、ヒーター付きの安全ガラス製リアウィンドウを備える。世界初の試みとして、フロントルーフ部分に統合されたカーボンファイバー製サーフェスボウが、高速走行時でも安定したルーフ輪郭と風切り音の低減を実現している。

リア部分では、ソフトトップがボディ一体型の「C-BOW」スチールロールバーにスムーズにつながり、カーボン素材で仕上げられている。リアルーフセクションは後部座席の後ろに自動的に折りたたまれる仕組みだ。

パワートレインには、最高出力588kW(800hp)、最大トルク1000Nm(737lb-ft)を発生する4.0リットル高性能V8ツインターボエンジンを搭載。スピードシフトTCT9速トランスミッションを介して全輪に動力を伝達し、ステアリングホイールのブラバス製カーボンシフトパドルで自動または手動での変速が可能だ。

停止状態から100km/hまでの加速は4.0秒。最高速度は電子制御により240km/hに制限されている。エンジンとドライブトレイン用の高性能潤滑油は、ブラバスのテクノロジーパートナーであるモチュールが供給している。

ブラバス 800カブリオは、世界で最もエクスクルーシブなカブリオレとして視覚的に印象づけるだけでなく、ブラバス・ワイドスター・ワイドボディデザインと24インチモノブロックZM「プラチナムエディション」鍛造ホイールの組み合わせが、瞬時に強烈な印象を与える。

先進的な鍛造技術とCNC加工技術を用いて製造されたホイールは、洗練されたブラックディスクスタイルのデザインを特徴とし、フロントに10Jx24、リアに12Jx24サイズで装着。特別に開発されたハンコック・ベンタスS1 evo ZX高性能タイヤ(295/30 ZR 24および345/25 ZR 24)と組み合わされている。

インテリアには、このモデル専用に設計されたブラバス・マスターピース・インテリアを採用。メタリックブラックの外装とは対照的に、キャビンは最高級のブラバス「オックスフォードサンド」と「カイロスブラウン」レザーでトリミングされ、ブラバスの内装工房で丁寧に手作業で仕上げられている。

オープントップでの走行時の快適性を最大限に高めるため、ヘッドレストには乗員の頭と首の周りに温風を送るエアスカーフシステムが組み込まれている。