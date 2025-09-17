ブラバスのスーパーカーに着想、高速艇「シャドウ1500」発表…3基のV8エンジンで1500馬力

ブラバス（BRABUS）は、カンヌヨットフェスティバル2025において、新型高速艇「ブラバス・シャドウ1500・クロストップ・ステルスグリーン・シグネチャーエディション」を世界初公開した。

【画像】ブラバスの高速艇「シャドウ1500」

新型シャドウ1500は、45フィートクラスのシャドウシリーズの最上位モデルとして位置づけられる。3基のスーパーチャージャー付きマーキュリーレーシングV8エンジンを搭載し、合計出力1115kW（1500hp）を発生する。この強力なパワートレインにより、同クラスで最も俊敏な高性能デイボートの一つとなっている。

外観は「ステルスグリーン」と呼ばれる専用のモノクロマティックカラーで統一され、ブラバスのスーパーカーからインスピレーションを得たデザインが採用されている。インテリアは完全にカスタマイズ可能なマスターピース仕様となっており、プレミアムオーディオシステムや拡張ナビゲーションパッケージなどの専用装備も搭載される。

操縦系統は高速走行時のダイレクトな操作感を重視し、アウトボード用ジョイスティックパイロティング（JPO）は標準装備されていない。ただし、接岸支援や高度な位置制御を求める顧客向けには、オプションとしてJPOシステムのアップグレードも用意される。

また、既存のシャドウ1200も2026年シーズンに向けて新しい推進システムを採用する。3基のマーキュリーベラード400 V10アウトボードエンジンを搭載し、40ノットでの快適なクルージングと最高速度62ノットを実現する。改良された加速性能、最適化されたプロペラ形状、再設計されたギアケースにより、さらにスムーズな航行が可能になった。