ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツ『Gクラス』、「カブリオレ」が復活へ…プロトタイプの写真公開

メルセデスベンツ『Gクラス・カブリオレ』のプロトタイプ
  • メルセデスベンツ『Gクラス・カブリオレ』のプロトタイプ
  • メルセデスベンツ『Gクラス・カブリオレ』のプロトタイプ
  • メルセデスベンツ『Gクラス・カブリオレ』のプロトタイプ

メルセデスベンツが、SUV『Gクラス』のオープンモデル、『Gクラス・カブリオレ』を復活させる。今回、そのプロトタイプの写真を公開した。

【画像】メルセデスベンツ『Gクラス・カブリオレ』のプロトタイプ

Gクラスは、先代モデルにカブリオレが設定されていたが、2013年に生産を終了。現行型にカブリオレは用意されていない。

また2017年には、メルセデスマイバッハブランドが、『G650ランドレー』を欧州で発表した。G650ランドレーは、Gクラスがベース。「ランドレー」とは、もともと馬車のボディタイプを示す言葉で、後部座席部分だけがオープンになることを意味しており、G650ランドレーでも、後席乗員の頭上空間がオープンになる設計で、電動ファブリックトップを装備していた。

メルセデスベンツは、伝説的なGクラスのモデルファミリーを拡大する。最初のティーザー情報に対する好意的な反応を受け、同社はプロトタイプを実際の道路での厳しいテスト走行に送り出している。

Gクラス・カブリオレは、オーストリアで最初のテスト走行を完了している。エンジニアは、オープントップでの運転体験が将来のドライバーに比類のないGクラスらしさを提供できるよう、包括的なデータを収集している。

後日、Gクラス・カブリオレはスウェーデンにも向かい、厳しい冬季テストを受ける予定だ。氷点下の気温と雪景色の中で、この新型車の堅牢性、走行性能、信頼性が徹底的に検証される。

オリジナルのGクラスでも新しいGクラス・カブリオレでも、すべてのモデルで顧客がハンドルを握った瞬間に安心感を得られるようにする。メルセデスベンツは、期待を再定義し冒険心を刺激するこの特別なモデルについて、今後さらなる詳細を発表する予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ Gクラス

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

SUV・クロスオーバー

オープンカー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES