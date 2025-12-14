「911の弟分」ではない!! ポルシェ・ボクスター＆ケイマンの魅力を再検証

ポルシェ専門誌『911DAYS』Vol.102（発行：インローク、編集：ナインイレブンデイズ）の巻頭では、『911DAYS』として初めて、『ボクスター』および『ケイマン』を大特集する。

【画像全5枚】

これまで「911の弟分」と語られることも多かった両モデルを、911とは異なる価値軸を持つ存在として捉え、その個性と魅力に踏み込んだ。初代ボクスターは1997年モデルとして登場し、誕生から28年を迎えた。また、初代ケイマンは2006年モデルに登場し、21年の歴史を重ねている。

長年にわたる進化の積み重ねにより、ボクスターとケイマンはポルシェのスポーツカーラインアップの中で、独自の確固たる地位を築いてきた。近年では、ボクスター・ケイマンの運動性能や完成度が、唯一無二の存在として評価される場面も増えている。

背景のひとつとして、ボクスターおよびケイマンがフル電動モデルへと世代交代する予定である点も挙げられる。内燃機関を搭載したMRスポーツカーとしての歴史が一区切りを迎えようとする中、「エンジンのボクスター、ケイマン」への注目が高まっている。

本誌では、550スパイダーに着想を得て誕生した水平対向エンジン搭載のMRロードスター、クーペとしての成り立ちや魅力を、マニアックな視点から掘り下げている。

ポルシェ718ケイマン

気になる見出し……●巻頭特集 アイ・ラブ・ボクスター&ケイマン！●911もイイけど、今、ボクスター、ケイマンをリコメンドする理由●ただのグレード分けなのか!? “素”と“S”の違いをCHECKする●どっちが楽しい!? 車両価格500万円前後のボクスター比較●ボクスターにすべきかケイマンにすべきか それが嬉し楽しな問題だ●歴代911カレラ系にも積まれなかった 4リッターフラット6NAの誘惑●車両本体価格158万円の986ボクスターはどんなもんか!?●ボクスター、ケイマンのよさはオーナーに訊け●T-ハイブリッド第二弾 711psのスーパーポルシェターボ 992 turbo S後期型

『911DAYS』Vol.102

