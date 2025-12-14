ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「911の弟分」ではない!! ポルシェ・ボクスター＆ケイマンの魅力を再検証

ポルシェ718ボクスター
  • ポルシェ718ボクスター
  • ポルシェ718ボクスター
  • ポルシェ718ケイマン
  • ポルシェ718ケイマン
  • 『911DAYS』Vol.102

ポルシェ専門誌『911DAYS』Vol.102（発行：インローク、編集：ナインイレブンデイズ）の巻頭では、『911DAYS』として初めて、『ボクスター』および『ケイマン』を大特集する。

【画像全5枚】

これまで「911の弟分」と語られることも多かった両モデルを、911とは異なる価値軸を持つ存在として捉え、その個性と魅力に踏み込んだ。初代ボクスターは1997年モデルとして登場し、誕生から28年を迎えた。また、初代ケイマンは2006年モデルに登場し、21年の歴史を重ねている。

長年にわたる進化の積み重ねにより、ボクスターとケイマンはポルシェのスポーツカーラインアップの中で、独自の確固たる地位を築いてきた。近年では、ボクスター・ケイマンの運動性能や完成度が、唯一無二の存在として評価される場面も増えている。

背景のひとつとして、ボクスターおよびケイマンがフル電動モデルへと世代交代する予定である点も挙げられる。内燃機関を搭載したMRスポーツカーとしての歴史が一区切りを迎えようとする中、「エンジンのボクスター、ケイマン」への注目が高まっている。

本誌では、550スパイダーに着想を得て誕生した水平対向エンジン搭載のMRロードスター、クーペとしての成り立ちや魅力を、マニアックな視点から掘り下げている。

ポルシェ718ケイマンポルシェ718ケイマン

気になる見出し……●巻頭特集　アイ・ラブ・ボクスター&ケイマン！●911もイイけど、今、ボクスター、ケイマンをリコメンドする理由●ただのグレード分けなのか!?　“素”と“S”の違いをCHECKする●どっちが楽しい!?　車両価格500万円前後のボクスター比較●ボクスターにすべきかケイマンにすべきか　それが嬉し楽しな問題だ●歴代911カレラ系にも積まれなかった　4リッターフラット6NAの誘惑●車両本体価格158万円の986ボクスターはどんなもんか!?●ボクスター、ケイマンのよさはオーナーに訊け●T-ハイブリッド第二弾　711psのスーパーポルシェターボ　992 turbo S後期型

『911DAYS』Vol.102『911DAYS』Vol.102

出版・編集関連事業に携わる方々へ：御社で発行されるモビリティ（自動車、モーターサイクルなど）関連書籍/雑誌を当編集部までお送りください。『レスポンス』サイト上にて紹介いたします。送り先は「〒164-0012　東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階 株式会社イード『レスポンス』編集部」。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ ボクスター

ポルシェ ケイマン

911DAYS

ポルシェ 911

ポルシェ（Porsche）

クーペ

オープンカー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES