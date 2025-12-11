ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ポルシェ『911カレラT』、「Sonderwunsch」プログラムでカスタム…台湾の自然美を表現

ポルシェ『911カレラT』の「Formosa」
  • ポルシェ『911カレラT』の「Formosa」
  • ポルシェ『911カレラT』の「Formosa」
  • ポルシェ『911カレラT』の「Formosa」
  • ポルシェ『911カレラT』の「Formosa」
  • ポルシェ『911カレラT』の「Formosa」
  • ポルシェ『911カレラT』の「Formosa」
  • ポルシェ『911カレラT』の「Formosa」
  • ポルシェ『911カレラT』の「Formosa」

ポルシェは、「Sonderwunsch」（特別注文）プログラムで台湾の自然美を表現した『911カレラT』の「Formosa」を発表した。このモデルは台湾の山々、海岸線、岩石の特徴をデザインに取り入れている。

【画像】ポルシェ『911カレラT』の「Formosa」

「Formosa」とは16世紀にポルトガル人がつけた「美しい島」を意味し、同モデルはその自然景観への敬意を込めている。台湾の多様な地形から着想を得て、海の青をイメージしたイパネマブルーメタリックの外装に加え、スズカグレーメタリックのディテールで東海岸の岩石を象徴している。

内装にはパルダオウッドトリムが用いられ、山の緑を表現。ツートーンのトリュフブラウンとブラックのレザーシートには、初登場の「Formosa」チェック柄をナイトグリーン、ブラック、クリームホワイトの配色で施した。フロントブーツ内部には刺繍の「Formosa」文字もある。

車体の性能面では、911カレラTが持つ軽量構造、マニュアルトランスミッション、スポーツチューンのサスペンションにより台湾の多彩な道路に適応。Sonderwunschプログラムで個性的な要素を加え、希少性を高めている。

このSonderwunschプログラムは1970年代後半に始まったポルシェの特別注文サービスを再解釈したもので、顧客との協働で個別仕様車を製作。カラーカスタムや内外装の全面的なリデザインも可能で、旧モデルのレストアも含まれる。

台湾ポルシェのクリスチャン・ネイターCEOは「個性を表現しつつ台湾を祝福するモデルだ」と述べ、細部にこだわったデザインや独自のチェッカーパターンに自信を示した。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ 911

ポルシェ（Porsche）

クーペ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES