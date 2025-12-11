ポルシェ『911カレラT』、「Sonderwunsch」プログラムでカスタム…台湾の自然美を表現

ポルシェは、「Sonderwunsch」（特別注文）プログラムで台湾の自然美を表現した『911カレラT』の「Formosa」を発表した。このモデルは台湾の山々、海岸線、岩石の特徴をデザインに取り入れている。

【画像】ポルシェ『911カレラT』の「Formosa」

「Formosa」とは16世紀にポルトガル人がつけた「美しい島」を意味し、同モデルはその自然景観への敬意を込めている。台湾の多様な地形から着想を得て、海の青をイメージしたイパネマブルーメタリックの外装に加え、スズカグレーメタリックのディテールで東海岸の岩石を象徴している。

内装にはパルダオウッドトリムが用いられ、山の緑を表現。ツートーンのトリュフブラウンとブラックのレザーシートには、初登場の「Formosa」チェック柄をナイトグリーン、ブラック、クリームホワイトの配色で施した。フロントブーツ内部には刺繍の「Formosa」文字もある。

車体の性能面では、911カレラTが持つ軽量構造、マニュアルトランスミッション、スポーツチューンのサスペンションにより台湾の多彩な道路に適応。Sonderwunschプログラムで個性的な要素を加え、希少性を高めている。

このSonderwunschプログラムは1970年代後半に始まったポルシェの特別注文サービスを再解釈したもので、顧客との協働で個別仕様車を製作。カラーカスタムや内外装の全面的なリデザインも可能で、旧モデルのレストアも含まれる。

台湾ポルシェのクリスチャン・ネイターCEOは「個性を表現しつつ台湾を祝福するモデルだ」と述べ、細部にこだわったデザインや独自のチェッカーパターンに自信を示した。