ボクスター＆ケイマンの進化と戦略、ポルシェ復活の歩み

三樹書房は、ポルシェのミッドエンジンスポーツカー『ボクスター』および『ケイマン』の誕生から現在に至るまでの軌跡をまとめた書籍『ポルシェ ボクスター＆ケイマン - 新たなるブランドの誕生とその軌跡』を刊行した。

本書は、ポルシェジャパンの協力のもと、プレスリリースを基にした正確な記録と、車種ごとの解説、メディアによる試乗記や著者自身の体験記を含め、ボクスターとケイマンという2つのモデルの全貌に迫る構成となっている。掲載される公式写真はすべてオールカラーで、資料性とビジュアル性の両面を兼ね備える。

ボクスターの誕生は、1990年代に経営危機に瀕していたポルシェを立て直す契機となった。同社は比較的求めやすい価格帯のミッドエンジンスポーツカーという新たな戦略により、市場の支持を獲得。1996年に登場した初代ボクスターは、モータースポーツで名を馳せた「550スパイダー」の思想を受け継ぎ、ポルシェの原点を感じさせるモデルとして人気を博した。

2005年にはクーペボディのケイマンが加わり、『911』と並ぶ新たなスポーツカーの柱としてラインナップを拡充。以後も進化を重ね、現在は「718ボクスター」、「718ケイマン」として世界中のファンを魅了し続けている。

ポルシェは2022年度、世界で30万9884台を販売し、うち718ボクスター／ケイマンは1万8203台を占めた。SUVの販売比率が高まる中にあっても、スポーツカーの人気は根強く、ボクスターとケイマンはポルシェのスポーツカー文化を支える重要な存在であり続けている。

本書では、両モデルの技術的背景だけでなく、誕生の裏側やブランド内での戦略的位置付けまでを掘り下げて紹介しており、ポルシェファンやスポーツカー愛好者にとって読み応えのある内容となっている。

ポルシェ・ボクスターS（986）

『ポルシェ ボクスター＆ケイマン』

新たなるブランドの誕生とその軌跡

著者：相原俊樹

発行：三樹書房

体裁：B5判・上製・196頁（オールカラー）

定価：8800円（本体価格8000円＋消費税10％）

目次

第1部 ボクスターが誕生するまで

第2部 ヴェンデリン・ヴィーデキング

第3部 デザインスタディに向けて

第4部 初代986型 ボクスター

第5部 初代986 型ボクスターの進化を追う

第6部 2代目987 型ボクスター

第7部 初代987型ケイマン

第8部 3代目981型ボクスター

第9部 2代目981型ケイマン

第10部 4代目718ボクスターと3代目718ケイマン

第11部 ポルシェの世界を楽しむ

『ポルシェ ボクスター＆ケイマン』

