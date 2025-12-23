ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

GR86の純正音に不満？ 爆速システムアップ！［car audio newcomer］by サウンドステーション AV Kansai 堺店　後編

初めてのマイカーとしてトヨタGR86』を手に入れた桐野さんは、純正サウンドでは飽き足りなくなり、大阪府のサウンドステーションAV Kansai堺店でスピーカー交換を実施した。

あまりの高音質化でシステムアップも加速していく。

◆フロントスピーカーによる高音質化で
低音の不足を感じてサブウーファー追加を計画

初の愛車として手に入れたGR86だったが、純正オプションのサウンドにもの足りなさを感じた桐野さんは、前編でもお伝えした通りフロントスピーカーのグレードアップを実施。2ウェイシステムでスタートしたが、スピーカー交換による高音質化に驚き、すぐさま3ウェイ化するというスピード進化を見せた。しかも高音質化への思いは、それだけでは止まることがなかった。

「フロントスピーカーが充実してくると、低音がもの足りなくなってきたんです。祖父のスズキ『ジムニー』にはサブウーファーが付いていたのでサウンドは経験済みでした。また、自宅でも5.1チャンネルシステムを聴いていてサブウーファーの効果は知っていました。そこで次のステップとしてGR86にサブウーファーが欲しいと思いました」

祖父のジムニーや自宅のオーディオで充実した低音を聴いていると、心地良いことを感じた桐野さん。「自分は低音が好きなんだ」と実感したのはそんな時だった。サブウーファーの追加でテーマにしたのは“きれいな低音”の再生だった。

「サブウーファーに選んだのはBLAM（ブラム）のシグネーチャー『SuperSub10』です。フロントスピーカーと同じブランドであること、ショップでもその実力を評価していた点なども考慮しました。サブウーファーを付けるとサウンドがどのように進化するのか、今からすごく期待しています」

取材した当日はユニットがショップに到着し、取り付け作業が開始される直前だった。だが、すでにオーナーの思いは、きれいな低音再生に及んでいた。

◆音楽を聴くためのドライブでは一定速度で
風切り音をなるべく減らす走り方を実践する

どんどん高音質化の情報をインプットしている桐野さんは、サブウーファーのみならずショップでいろいろ選択肢を見たり聴いたりしている。そのひとつが、ショップのデモカーであるシビックで体感した高音質DAPの実力だった。

「デモカーを試聴するときにスタッフのDAPを借りて再生したんです。デモカーのシステムもいい音なんですが、DAPによる音の差もかなり大きいことを体感しました。そこで次のシステムアップには音楽プレイヤーを考えました。今はDAPを含めた再生環境をシステムアップしたくなっています」

現在のシステムデザインは、純正オーディオのハイレベル出力をDSPアンプに入力するスタイル。スマホはBluetooth（ブルートゥース）で無線接続している。再生環境にはまだまだ高音質化の余地を残しているだけに、次なるシステムアップが楽しみだ。

またパワーアンプのグレードアップも、検討課題のひとつになっている。新たに導入するサブウーファーのドライブにはDSPアンプの内蔵パワーアンプを用いる予定だが、将来的にはサブウーファー用の外部アンプも導入することも計画している。

「オーディオのグレードアップをはじめてからドライブがますます楽しくなりました。仕事でストレスがあってもクルマに乗って良い音で音楽を聴いていると、自宅に帰る頃にはウキウキした気分になれるんです。そのせいもあってドライブする時間が長くなり、長距離ドライブに出かけることも増えました。オーディオをシステムアップしてから、いろいろなシーンでQOL（クオリティー・オブ・ライフ）が上がったと感じています」

さらに普段のドライブのスタイルも大きく変わったという。それが、音楽を聴くためにドライブに出かけるようになった点だ。

「良い音で音楽が聴きたくてクルマに乗ることが増えました。その時には風切り音やノイズなどを極力少なくしたいので、ゆっくり一定の速度をキープして走るようにしています」

◆プロショップの対応が素晴らしく
システムアップの相談にも最適な答えが返ってくる

オーディオのシステムアップと高音質化をフルで楽しんでいる桐野さん。プロショップであるAVカンサイとの出会いが、その大きなきっかけになっている。

「初めてのプロショップでしたが、素晴らしい対応で満足しています。知識が無い自分に対しても、いろいろなプランを提案してくれてわかりやすかったんです。オーディオブランドもあまり知らず、スピーカーに選んだブラムも最初は知りませんでした。ショップのアドバイスもすごくわかりやすくて助かりました。常に最適解を提案してくれるのも良いところです。自分のオーディオに関する疑問にもズバリの回答をしてくれるので信頼しています」

未経験のシステムアップに関しても、細かく相談に乗りつつこれまでも進めてきたという。今回のサブウーファー追加もそのひとつだ。

「サブウーファーを選ぶ際にも、サブウーファーのグレードはどれにするのか、1発にする？ 2発組む？ さらにはパワーアンプはどうするのかなど、それぞれの選択肢にどんな特徴があるのかも詳細に説明をもらいました。こうして情報を伝えてもらったため、選択に迷うことがありませんでした」

すっかりショップを信頼し、システムアップでも一から相談するスタンスで付き合っている桐野さん。

「アフターメンテナンスも充実しているところも良いですね。この前もBluetoothの接続の調子が悪いときがあったんですが、すぐに対応してもらって安心しました。オーディオはやればやるだけ音が良くなるのが良いところです。ますます音質に磨きを掛けていきます」

今後はGR86の足まわりなどもグレードアップしつつ、オーディオによる高音質化を加速させていく予定だ。プロショップから高音質化への無駄のないシステムアップを紹介され、ひとつひとつ効果を確かめながらのシステムアップが続いていく。

土田康弘｜ライター
デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請負。現在もカーオーディオをはじめとしたライティング中心に活動中。

《土田康弘》

