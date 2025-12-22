ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ポルシェ『カイエン』新型、新世代のデジタルコックピットとAI音声操作を搭載

ポルシェ・カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック

ポルシェは、新型『カイエン』のEV「カイエン・エレクトリック」に、新世代のデジタルコックピットとAI音声操作を搭載したと発表した。

【画像】ポルシェ・カイエン・エレクトリック

新型ポルシェ・カイエン・エレクトリックに搭載される操作コンセプトの設計は、従来よりもはるかに複雑化している。地域によって異なる顧客ニーズに対応するため、アナログの物理操作とデジタルコックピットの融合というソリューションを採用した。カイエン・エレクトリックのインテリアは、ドライバーと同乗者が快適かつ直感的に操作できるように設計された最大4つのディスプレイを備え、UX/UIデザインの責任者イヴォ・ファン・フルテン氏は、「使いやすさとエルゴノミクス、安全性の向上を重点課題とした」と説明する。

ポルシェの新しいUX/UI設計は『マカン・エレクトリック』のコンセプトを基に、感情と機能のバランスを追求し、運転に集中できる環境を構築。ドライバーが行う操作は運転の妨げにならないよう設計されている。さらに、車内の機能はデジタル時代に対応しOTA（無線アップデート）を通じてサービス期間中に拡張可能だ。

特筆すべきは、車内AI音声アシスタントのポルシェ ボイスパイロット。カーIT担当取締役サジード・カーン氏は、「高度な大規模言語モデルをベースにしたこの対話型音声認識システムが、単なる命令の理解にとどまらず、意図を把握して自然な会話を可能にする」と述べる。例えばレストランの推薦や駐車場の検索など複雑な質問にも対応できる。

手動操作についても、中央の入力装置「フローディスプレイ」は湾曲したOLEDパネルがダッシュボードとコンソールに連続して配置され、操作の流れとエルゴノミクスを考慮している。新設計のリストパッドにより、アクティブな運転状況下でも快適な操作が可能だ。

表示系はフローディスプレイに加え、14.25インチのデジタルメーター、オプションの14.9インチ同乗者用ディスプレイ、AR技術搭載の87インチヘッドアップディスプレイなどが揃う。これらは速度やナビゲーション情報、エンターテインメントを提供し、運転中の安全性を保ちつつ多様な機能を享受できる。

また、内装のカラースキームは5種のテーマでカスタマイズ可能。ポルシェ アプリセンター経由でサードパーティ製アプリも常時アップデートでき、世界中の地域特性に合わせて調整できる点も特徴的だ。

さらにデジタルキー機能により、スマートフォンやスマートウォッチを車両のキーとして使用可能。UWB（超広帯域）通信技術を活用し、近づくと自動解錠、離れると施錠を実行する。最大7人の追加ユーザー登録ができ、それぞれに権限設定もできるため利便性とセキュリティが両立している。

カイエン・エレクトリックは、伝統的なブランドイメージを保ちつつ最先端のデジタル技術を融合した新世代SUVとして進化している。これによりドライバー体験の向上と時代変化への柔軟な対応を追求している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ カイエン

ポルシェ（Porsche）

人工知能（AI）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES