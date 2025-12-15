ベントレー、ゴッホらオランダ絵画の巨匠に捧げる3台の「ダッチマスターズコレクション」発表

ベントレーのカスタマイズ部門マリナーは、オランダ絵画の巨匠レンブラント、フェルメール、ゴッホに着想を得た特別仕様車3台を製作し、アムステルダム国立美術館で初公開した。

「ダッチマスターズコレクション」と名付けられたこのプロジェクトは、職人技と時代を超えた優雅さ、そしてオランダ芸術の豊かな遺産へのオマージュだ。ベントレー・ルースデン、ベントレー・ロッテルダム、ベントレー・マーストリヒトから200名以上のゲストが招待され、3台のマリナー仕様ベントレーのバーチャルプレビューと、美術館の名誉ギャラリーでのディナーを楽しんだ。

各車両は、それぞれのオランダの巨匠の色彩とモチーフを捉え、彼らの芸術的ビジョンをベントレーの世界に翻訳している。

レンブラントの1642年の傑作「夜警」にインスピレーションを得た1台目は、ミッドナイトエメラルドの『コンチネンタルGTコンバーチブル』。絵画の中心人物であるフランス・バニング・コック隊長の赤い帯は、インテリアのホットスパーレッドのアクセントレザーに反映され、副官のコートの色はマグノリアのメインレザーの選択に影響を与えた。これはカンブリアングリーンのセカンダリーレザーと美しいコントラストを成している。

ピアノフィニッシュのファシアとウエストレールはカンブリアングリーンにマッチし、エアベントのオルガンストップには豪華なゴールドのアクセントが施されている。夜間にドアを開けると、イルミネーション付きウェルカムランプが羽根のアニメーションを投影する。これはキャンバス中央の副官の帽子の羽飾りへの遊び心ある言及という。

前後のドアカードパネルには羽根のモチーフが施され、トレッドプレートとフロントフェンダーにはダッチマスターズコレクションのネームプレートが付けられている。

2台目は、フェルメールに着想を得た。ヨハネス・フェルメールはオランダ黄金時代の最も偉大な画家の一人と考えられている。彼の室内画は故郷デルフトの冷たく澄んだ日光に満たされており、マリナーのデザインチームは彼の青と黄色の輝きをサファイアサテン仕上げの『コンチネンタルGT』の基礎として使用した。

光に満ちた室内を創造した芸術家にふさわしく、マリナーはパノラマサンルーフを指定した。ベルーガとオーシャンブルーのレザーのインテリアカラーパレットは、アクセントカラーとしてのシトリックイエローと、鮮やかなクラインブルーのコントラストシートパイピングによって引き立てられている。

ドアカードとウェルカムランプのアニメーションには、フェルメールの1658年の傑作「小路」からのうねる雲の形成が選ばれた。ファシアとウエストレールはピアノブラック仕上げで、この共同制作の多くのユニークなハイライトには、クラインブルーで塗装されたベントレーローテーティングディスプレイのインナーアクセントリングとローレットベゼルが含まれる。

3台目はゴッホに着想を得た。フィンセント・ファン・ゴッホの芸術は生前は敬遠されていたが、彼のポスト印象派のキャンバス、その多くはプロヴァンスの容赦ない暑さに触発されたものは、現在世界で最も価値のあるものの一つだ。

マリナーの3台目のダッチマスターズエディションは、ダークサファイアにカムンイエローのピンストライプを施した『コンチネンタルGT』で、インペリアルブルー、ダークサファイア、リネン、カムンのパレットを使用して芸術家の独特のビジョンを呼び起こしている。

彼の最もよく知られた作品の一つ「星月夜」は、マリナーのコンチネンタルGTの色彩と視覚的モチーフの両方にインスピレーションを与え、夜空と黄色い月の渦巻くパターンがウェルカムランプのアニメーションとビスポークエッチングドアカードパネルに再現されている。

ファシアとウエストレールのデュアルフィニッシュピアノリネンベニアは、外装のダークサファイアにマッチした塗装ピンストライプで二分されている。ゴッホが星月夜の星にインディアンイエローを使用したことは、ベントレーのカムンアクセントレザー、刺繍されたベントレーエンブレム、コントラストステッチに対応している。

その他のビスポークハイライトには、オープンポアチゼルドウォルナットのセンターコンソールとゴールドのローレットエアベントオルガンストップが含まれる。

ダッチマスターズコレクションの各マリナーベントレーには、対応する車両のレザーカラーで作られたビスポークプレゼンテーションキーボックスが付属している。各ケースで、ボックスのレーザーエッチングされた内側の蓋には、個々のアーティストモチーフ、羽根、雲、または夜空が表示されている。

3つのモデルすべてにブラックライン、ツーリング、ボディカラードスタイリングキットが装備され、外装に控えめな優雅さの雰囲気を与えている。ウェルネスシート、ムードライティング、ダイヤモンドローレット、ベントレーローテーティングディスプレイ、ナイムフォーベントレーサウンドシステムが車両を完成させている。