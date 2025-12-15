ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ベントレー、ゴッホらオランダ絵画の巨匠に捧げる3台の「ダッチマスターズコレクション」発表

ベントレーの「ダッチマスターズコレクション」
  • ベントレーの「ダッチマスターズコレクション」
  • ベントレーの「ダッチマスターズコレクション」
  • ベントレーの「ダッチマスターズコレクション」
  • ベントレーの「ダッチマスターズコレクション」
  • ベントレーの「ダッチマスターズコレクション」
  • ベントレーの「ダッチマスターズコレクション」
  • ベントレーの「ダッチマスターズコレクション」
  • ベントレーの「ダッチマスターズコレクション」

ベントレーのカスタマイズ部門マリナーは、オランダ絵画の巨匠レンブラント、フェルメール、ゴッホに着想を得た特別仕様車3台を製作し、アムステルダム国立美術館で初公開した。

【画像】ベントレーの「ダッチマスターズコレクション」

「ダッチマスターズコレクション」と名付けられたこのプロジェクトは、職人技と時代を超えた優雅さ、そしてオランダ芸術の豊かな遺産へのオマージュだ。ベントレー・ルースデン、ベントレー・ロッテルダム、ベントレー・マーストリヒトから200名以上のゲストが招待され、3台のマリナー仕様ベントレーのバーチャルプレビューと、美術館の名誉ギャラリーでのディナーを楽しんだ。

各車両は、それぞれのオランダの巨匠の色彩とモチーフを捉え、彼らの芸術的ビジョンをベントレーの世界に翻訳している。

レンブラントの1642年の傑作「夜警」にインスピレーションを得た1台目は、ミッドナイトエメラルドの『コンチネンタルGTコンバーチブル』。絵画の中心人物であるフランス・バニング・コック隊長の赤い帯は、インテリアのホットスパーレッドのアクセントレザーに反映され、副官のコートの色はマグノリアのメインレザーの選択に影響を与えた。これはカンブリアングリーンのセカンダリーレザーと美しいコントラストを成している。

ピアノフィニッシュのファシアとウエストレールはカンブリアングリーンにマッチし、エアベントのオルガンストップには豪華なゴールドのアクセントが施されている。夜間にドアを開けると、イルミネーション付きウェルカムランプが羽根のアニメーションを投影する。これはキャンバス中央の副官の帽子の羽飾りへの遊び心ある言及という。

前後のドアカードパネルには羽根のモチーフが施され、トレッドプレートとフロントフェンダーにはダッチマスターズコレクションのネームプレートが付けられている。

2台目は、フェルメールに着想を得た。ヨハネス・フェルメールはオランダ黄金時代の最も偉大な画家の一人と考えられている。彼の室内画は故郷デルフトの冷たく澄んだ日光に満たされており、マリナーのデザインチームは彼の青と黄色の輝きをサファイアサテン仕上げの『コンチネンタルGT』の基礎として使用した。

光に満ちた室内を創造した芸術家にふさわしく、マリナーはパノラマサンルーフを指定した。ベルーガとオーシャンブルーのレザーのインテリアカラーパレットは、アクセントカラーとしてのシトリックイエローと、鮮やかなクラインブルーのコントラストシートパイピングによって引き立てられている。

ドアカードとウェルカムランプのアニメーションには、フェルメールの1658年の傑作「小路」からのうねる雲の形成が選ばれた。ファシアとウエストレールはピアノブラック仕上げで、この共同制作の多くのユニークなハイライトには、クラインブルーで塗装されたベントレーローテーティングディスプレイのインナーアクセントリングとローレットベゼルが含まれる。

3台目はゴッホに着想を得た。フィンセント・ファン・ゴッホの芸術は生前は敬遠されていたが、彼のポスト印象派のキャンバス、その多くはプロヴァンスの容赦ない暑さに触発されたものは、現在世界で最も価値のあるものの一つだ。

マリナーの3台目のダッチマスターズエディションは、ダークサファイアにカムンイエローのピンストライプを施した『コンチネンタルGT』で、インペリアルブルー、ダークサファイア、リネン、カムンのパレットを使用して芸術家の独特のビジョンを呼び起こしている。

彼の最もよく知られた作品の一つ「星月夜」は、マリナーのコンチネンタルGTの色彩と視覚的モチーフの両方にインスピレーションを与え、夜空と黄色い月の渦巻くパターンがウェルカムランプのアニメーションとビスポークエッチングドアカードパネルに再現されている。

ファシアとウエストレールのデュアルフィニッシュピアノリネンベニアは、外装のダークサファイアにマッチした塗装ピンストライプで二分されている。ゴッホが星月夜の星にインディアンイエローを使用したことは、ベントレーのカムンアクセントレザー、刺繍されたベントレーエンブレム、コントラストステッチに対応している。

その他のビスポークハイライトには、オープンポアチゼルドウォルナットのセンターコンソールとゴールドのローレットエアベントオルガンストップが含まれる。

ダッチマスターズコレクションの各マリナーベントレーには、対応する車両のレザーカラーで作られたビスポークプレゼンテーションキーボックスが付属している。各ケースで、ボックスのレーザーエッチングされた内側の蓋には、個々のアーティストモチーフ、羽根、雲、または夜空が表示されている。

3つのモデルすべてにブラックライン、ツーリング、ボディカラードスタイリングキットが装備され、外装に控えめな優雅さの雰囲気を与えている。ウェルネスシート、ムードライティング、ダイヤモンドローレット、ベントレーローテーティングディスプレイ、ナイムフォーベントレーサウンドシステムが車両を完成させている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ベントレー コンチネンタルGT

ベントレー

クーペ

オープンカー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES