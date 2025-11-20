ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「これはベントレーの本気すぎる」V8エンジン＋後輪駆動の新型『スーパースポーツ』発表に、SNS興奮！「ガチガチのスポーツモデル珍しい」

ベントレー・スーパースポーツ 新型
  • ベントレー・スーパースポーツ 新型
  • ベントレー・スーパースポーツ 新型
  • ベントレー・スーパースポーツ 新型
  • ベントレー・スーパースポーツ 新型
  • ベントレー・スーパースポーツ 新型
  • ベントレー・スーパースポーツ 新型
  • ベントレー・スーパースポーツ 新型
  • ベントレー・スーパースポーツ 新型

ベントレーは11月14日、第四世代の新型『スーパースポーツ』を世界限定500台を生産すると発表した。SNSでは、「これはベントレーの本気すぎる」「V8エンジンで後輪を駆動する最高な一台」など、話題になっている。

【画像】ベントレーの新型『スーパースポーツ』

初代スーパースポーツの誕生から100年を記念し、新型「ベントレースーパースポーツ」がデビューした。これは、後輪駆動、2シーター、総重量2トン未満という構成により、かつてないドライバー重視の『コンチネンタルGT』である。

パワートレインは純粋な内燃機関を採用し、新開発の4.0リッターV8ツインターボは666PS、800Nmを発生し、8速DCTを介して後輪のみを駆動する。

ベントレー・スーパースポーツ 新型ベントレー・スーパースポーツ 新型

カーボンセラミックブレーキ、22インチ軽量鍛造ホイール、アクラポヴィッチ製チタンエキゾーストを標準装備。エクステリアは、大型フロントスプリッターや固定式リアウイング、カーボン製ルーフなどにより、軽量化と強力なダウンフォースを両立。インテリアも専用の2シーター設計である。

シャシーにはeLSDや48V電動アンチロール制御「Bentley Dynamic Ride」を採用。コンチネンタルGT比で約0.5トン軽量化されている。

コードネーム「ミルドレッド」として極秘開発されたこのモデルは、世界限定500台。2026年3月より受注が開始され、同年第4四半期に生産開始予定だ。

ベントレー・スーパースポーツ 新型ベントレー・スーパースポーツ 新型

X（旧Twitter）では、「これはベントレーの本気すぎる」「純粋なV8エンジンで後輪を駆動する最高な一台だな」など、純粋な内燃機関、後輪駆動、2シーター化による大幅な軽量化といったストイックなパッケージングがクルマ好きの注目を集めているようだ。

このほかにも、「いや、これ絶対楽しいやつ」「公式がリリースした画像が楽しさを物語っている」「純粋なV8エンジンモデル貴重やね」「ベントレーのガチガチのスポーツモデル珍しいから貴重なのでは!?」など、多くのファンに新鮮な驚きを与えているようだ。

《宗像達哉》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ベントレー コンチネンタルGT

ベントレー

クーペ

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES