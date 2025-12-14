「これは楽しみ」「アツすぎる」ジェイズレーシング、セントラルサーキット買収に期待の声

ジェイズ・コーポレーションは12月9日、関西圏を代表するモータースポーツ施設のセントラルサーキットの全株式取得に関する契約を締結したと発表した。譲渡実行は2026年1月末の予定だ。これに対しSNS上では「これは楽しみ」「アツすぎる」など、今後の発展に期待する声が多く上がっている。

【画像】セントラルサーキットのコース

セントラルサーキットは1996年に開業し、多くのドライバーやチームが使用する歴史あるサーキットだ。近年は安全基準の高度化や設備の刷新、利用者の多様化に対応する必要が高まっており、抜本的な強化が求められていた。

ジェイズ・コーポレーションは車両のチューニングやパーツ開発・販売を展開する企業で、「ジェイズレーシング」ブランドを世界に広げている。約30年にわたりセントラルサーキットと友好関係を築きながら、日本のモータースポーツ文化の発展に注力してきた。今回のM&Aを通じて、国内外のサーキットで培った技術力や安全思想をセントラルサーキットの運営に融合し、新たな体験価値を創出していく。

今後の取り組みは4点に集約される。初心者からプロまで対象とした多様なイベントの拡充、安全性向上を兼ねた施設のリニューアルおよびEV・ハイブリッド車両対応施設の拡張、若手ドライバーを育成するプログラムの実施、大幅なコース延伸計画の推進、である。将来的には国際基準の大規模コースを構築し、世界の自動車メーカーやファンが集まるモータースポーツの拠点を目指す。

セントラルサーキット（参考画像）

譲渡後はジェイズ・コーポレーションが新体制のもとで運営を継続し、安全かつ魅力的な走行環境の提供に努める。地域の雇用創出やモータースポーツ文化のさらなる繁栄にも貢献する考えだ。

これに対しX（旧Twitter）上では、「これは楽しみ」「アツすぎる」「すげーな」など、期待する声が多く見られた。また、「さすがにトイレとか老朽化してたもんな」「これで設備キレイになったらまた行こうかな」など、実際にサーキットを走っている人たちからも好意的な反応が多く見られた。

加えて、「おっきなバンクできないかな」「コース伸ばすとしたら、民家を潰すか山を切り開くのか」「3階建てくらいにならない？」など、SNSユーザーからのオリジナリティあふれるコース改良案も見られた。

今回の株式取得に対しジェイズレーシングは、X公式アカウントにて、「セントラルサーキットをどんどん発展させていきますのでお楽しみに」とコメントしており、今後の発展が期待される。