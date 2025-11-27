ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ベントレー、ドアオープン時にオーナー専用パーソナライズアニメーション投影可能に…DLP技術を進化

オーナー専用の特注アニメーションをパーソナライズして投影できる新機能
  • オーナー専用の特注アニメーションをパーソナライズして投影できる新機能
  • オーナー専用の特注アニメーションをパーソナライズして投影できる新機能
  • オーナー専用の特注アニメーションをパーソナライズして投影できる新機能

ベントレーは11月27日、マリナーのコーチビルドモデル『バトゥール』で初導入されたデジタル・ライト・プロセッシング（DLP）技術を進化させ、オーナー専用の特注アニメーションをパーソナライズして投影できる新機能を発表した。

【画像】オーナー専用の特注アニメをパーソナライズして投影できる新機能

最長11秒のアニメーションは各ドアから地面にシームレスにループ再生され、乗員を迎える演出として利用される。この演出は41万5800個の微小なアルミニウム製ミラー（幅16ミクロン）によって制御される8平方mmのデジタル・マイクロミラー・デバイス（DMD）を用い、3つの色付き光源からの光を10枚のレンズやプリズムを介して精密に反射し映像を生成する。

ベントレーは100年以上にわたるクラフツマンシップの伝統を持ち、木材やレザー、金属の手仕事と並び、光をデジタルの新素材として融合する「デジタル・クラフツマンシップ」領域で新たな価値を創出する。アニメーション投影はドア開閉時に表示される導入シークエンスと続くループアニメーションで構成され、キャビンやエクステリアのデザインを動きのある動画表現に変換できる。例えばオーナーの刺繍モチーフをアニメーション化することも可能で、シンプルなサインのような演出から繊細な羽根舞まで幅広く対応する。

最新コレクションでは、ルーマニア・ブカレストのアテネウム・コンサートホールを称える特別なアニメーション演出が採用された。ヘッドレストの刺繍模様と音楽的要素を軸に温かみのある光や踊る音符が記念的瞬間を彩る仕掛けだ。投影システムには多段のレンズやプリズムを通じて光源の色を調整し、微小ミラーを駆動して映像を生成。ミラーは高速で反転し、1ピクセルずつの映像制御を担う。

この技術はデジタル革新と手仕事の融合で自動車業界の新基準となり、未来のベントレーでは光が単なる照明でなくデザインと体験の重要な要素として進化する。デザイナーはより豊かな体験創出に注力し、美しさとテクノロジー、人間の感情を融合した心に響く瞬間作りを目指している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ベントレー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES