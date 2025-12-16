「世界初の超高級コンパクト電気SUV」を謳う新型ベントレー、車名は「Mayon」か「Barnato」？

ベントレーは現在、新型のコンパクト電気SUVを開発中だ。まだ名前は決まっていないが、その最新プロトタイプをカメラが捉えた。はたしてこの新型SUVは、ベントレーにどんな革命をもたらすのか、世界が注目している。

【スクープ画像】ベントレーの「世界初の超高級コンパクト電気SUV」

ベントレーは2026年に同社初のフル電動SUVを発表し、電気自動車時代へと突入する。このコンパクトラグジュアリーモデルは、主に都市部の富裕層をターゲットとしており、「世界初の超高級電気SUV」として、2027年にクルー工場で量産を開始する計画だ。

長らく大型セダンやグランドツアラーのイメージが定着していたベントレーにとって、新型SUVは転換点となる。全長5m未満という大きさは、ベントレーの従来モデルよりも小さいからだ。ベントレーによると、このサイズで混雑した市街地を走行できるよう意図されていると同時に、郊外への快適なドライブにも充分なバッテリー容量を備えるという。

兄貴分のベントレー『ベンテイガ』とは異なり、新型SUVはフル電動EV仕様のみで販売される。しかし、世界のEV市場の不確実性を考えると、必ずしも最善の選択ではないかも知れない。

ベントレーの新型電気コンパクトSUVのプロトタイプ

プラットフォームは、量産型であるポルシェ『マカン』、アウディ『A6』、『Q6 e-tron』で採用されているポルシェ／アウディのEVプラットフォームを採用する。現行のプラットフォームは最大630馬力を発揮し、800V、95kWhのバッテリーを搭載し、10%から80%まで21分で充電でき、航続は約615kmだ。ベントレーのフランク＝シュテファン・ヴァリサーCEOは、ベントレーの新型SUVはこれらの数値を上回る可能性を示唆し、「充電速度、エネルギー密度、全体的な設計、そしてモーター効率の限界を押し広げる」計画を示した。

独ニュルブルクリンクで初めて捉えたプロトタイプは、カモフラージュとボディカバーに覆われ、デザインの詳細は秘密にされている。現行ベンテイガの形状に似た4つの円形ヘッドライトを装備しているが、これは偽装で、下にスリムなライトユニットが隠されているはずだ。グリルの形状も隠されている。

ルーフラインが低くく、車体寸法がベンテイガよりも小さそうだということはわかる。しかし比較してであって、新型SUVが小さいという意味ではない。ポルシェ『カイエン・エレクトリック』とほぼ同じサイズになると予想される。

ベントレーの新型電気コンパクトSUVのプロトタイプ

ヴァリザーCEOは、新型SUVは「驚くほど大きな」バッテリーを搭載し、「市場にあるどの車にも劣らない」充電速度を実現すると述べている。いっぽう、ベントレーの顧客がEVで長距離旅行をすることは想定していないようで、「ベントレーのオーナーが1日に1000kmも運転することはない」と言う。「ベントレーのオーナーは飛行機に乗る」と、もっともらしい説を唱えている。

車名はまだ決まっていないが、ベントレーは最近、「マヨン（Mayon）」と「バルナトー（Barnato）」という商標を登録しており、どちらも有力候補だ。マヨンは、フィリピンにある火山で、カナリア諸島にあるベンテイガ山と同様、険しい山岳地形に因んだもの。バルナトーは、1920年代にベントレーに乗ってレースで活躍した“ベントレーボーイズ”の一人で、のちに経営にも加わったウルフ・バーナートのことだと考えられる。

新型SUVはベントレーのラインナップを拡大するものの、販売台数の急増は見込んでいない。 「ベントレーはマスマーケット向けのビジネスではない」とヴァリザ―CEOは述べており、目標は依然として「1台あたりの高い利益率」だと付け加えた。