六連星の意味を探る！ 航空機のDNAが息づくスバルのデザイン

SUBARU（スバル）車に込められたデザイン哲学「DYNAMIC（躍動感）×SOLID（塊感）」を解説する三樹書房の書籍『スバル デザイン』が、カバー装丁を刷新して新装版として登場した。

本書では、スバルの前身である中島飛行機から受け継がれる航空機設計のDNAが、現代のクルマづくりにどのように息づいているのかを紹介。デザイン部長を務めた石井守氏のインタビューを中心に、安全性と楽しさを両立させるスバル独自のデザインアプローチが語られている。

スバル『360』やスバル『1000』といった戦後の名車の設計思想から、現代の“SUBARU”車に共通するフロントフェイス --- 六連星の歴史を象徴するヘキサゴングリルや、航空機の眼力を思わせるホークアイ型ヘッドランプ --- まで、ひと目でスバルとわかる統一された表現手法が解説されている。

特に注目すべきは、水平対向エンジンの動きを視覚的に取り込んだ“コの字型”ランプデザインなど、航空機の夢や技術がいかに21世紀のSUBARU車に表現されているかという点だ。

掲載写真はオールカラーで450点以上。過去のデザインスケッチや現場の様子も収められ、ビジュアル面でも読み応えがある構成となっている。

スバルのモノ造りにおける「不易と流行」、すなわち「変わらない哲学と、時代に合わせて進化する姿勢」を紐解くことで、読者はスバルデザインの奥深さに触れることができる。デザインに興味のある層のみならず、スバルファンや自動車愛好家にとっても必読の一冊である。

中島飛行機 彩雲

『スバル デザイン』＜新装版＞

スバルデザイナーが貫く哲学 継承とさらなる進化

著者：御堀直嗣

発行：三樹書房

体裁：B5判・並製・オールカラー144頁

定価：4180円（本体価格3800円＋消費税）

目次

ショーで魅せるティザーカーから量産車へ

コンセプトカー「VIZIV」シリーズ

SUBARUデザインの根底に流れる100年の夢 石井守

SUBARU 100年のデザインの変遷をみる

第1章 カーデザインとは何か？

第2章 カーデザインの手順

第3章 SUBARUデザインの変遷

第4章 SUBARUデザインの哲学

第5章 1980年代以降のSUBARUデザインの足跡

第6章 SUBARUデザインの現在、そして未来

おわりに 御堀直嗣

本書刊行までの経緯

