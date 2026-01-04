写真と資料でたどる日野自動車の100年、技術者たちの挑戦…航空機や世界初ハイブリッドトラックも

三樹書房刊『日野自動車の100年』に注目だ。日野自動車の全面協力のもと、膨大な社内外資料を基に、創業から現在に至るまでの技術と製品の歩みをまとめた。写真やカタログ画像が豊富に掲載され、時代ごとの車両や技術の変遷を視覚的にも理解できる構成となっている。

日野自動車の起点は1910年にさかのぼる。「東京瓦斯工業」として、千代田瓦斯会社の子会社としてガス灯用器具の製造を開始した。その後、電灯器具の製造にも事業を広げ、「東京瓦斯電気工業」（通称ガス電）へと社名を変更した。

第一次世界大戦期には、砲弾の信管など軍需品の受注で資金を蓄積する。この資金を背景に、当時の社長であった松方五郎は自動車製造への進出を決断し、1917年に自動車製造技術の総師として星子勇を招聘した。同年に「TGE A型」トラックを製作し、1918年には軍用保護自動車第1号として陸軍に採用される。これは国産量産トラックの第1号でもあり、日野自動車の原点と位置づけらる。

ガス電は自動車にとどまらず、航空機産業にも参入した。1928年には国産航空エンジン第1号となる「神風（しんぷう）」星型航空エンジンを完成させ、その後も航空機の製造を手がけた。背景には、将来の戦争を見据え、自動車メーカーが戦時に航空機製造へ転換できる技術を備えるべきだとする星子の国家的な判断があった。

1937年には軍部主導のもと「東京自動車工業」となり、1941年には戦闘車両専門の日野製造所が完成する。1942年には「日野重工業」として独立し、多くの車両を生産した。戦後は「日野産業」を経て、現在の日野自動車へとつながっていく。いっぽう航空機部門は1942年に「日立航空機」として独立したが、航空エンジンの生産設備移転により、日産自動車での「初風」、トヨタでの「天風」の生産を通じて、“シャドウファクトリー”としての役割を果たした。

本書では、こうした歴史の中で生まれた膨大な製品群から、技術発展に大きく貢献した車両や機械を厳選して紹介している。開発に携わった技術者たちの思想や情熱に焦点を当て、次代の技術発展につなげる視点が特徴だ。

『日野自動車の100年』

本書は、2019年11月にまとめられた増補二訂版を基に、『コンテッサ1300』クーペ誕生60周年を記念したカバーデザインにした新装版だ。イタリアのデザイナー、ミケロッティが手がけたコンテッサは1965年に発売された。国際的なデザイン賞を数多く受賞し、日野が乗用車分野でも高い評価を得た象徴的なモデルである。

世界初の技術に挑戦しつづけるメーカー

著者：鈴木孝（工学博士）

発行：三樹書房

体裁：B5判・上製・176頁／（カラー24頁）

定価：4950円（本体価格4500円＋税10%）

目次

はじめに

写真で見る日野自動車の変遷（黎明期～第二次大戦前後）

第1章 東京瓦斯電気工業（ガス電）時代

第2章 日野重工、日野産業そして日野ヂーゼル工業

写真で見る日野自動車の変遷（乗用車、商用車、建設機械～トヨタとの提携）

第3章 日野自動車工業から日野自動車

写真で見る日野自動車の変遷（先進技術への取り組み）

第4章 未来と車文化への触手

第5章 環境社会、グローバル社会と商業車

生産台数

ダカールラリーの戦績（トラック部門）

