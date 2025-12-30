ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

三菱自動車100年の歩みを資料で読み解く…三菱A型から

三菱自動車工業の歴史を、自動車分野進出から100年の節目で整理した研究書『三菱自動車工業』〈新装版〉が三樹書房から刊行された。『ランサー』、『パジェロ』、『デリカ』、『アウトランダー』など、各時代を代表する車両を軸に、三菱車の歩みを体系的に解説している。

本書は、カラーカタログなど1000点以上の写真資料を用い、世代ごとに登場した車両を紹介する構成だ。巻末には生産台数表や受賞歴も収録し、資料性を高めている。

三菱自動車工業のルーツは、1870年に岩崎彌太郎が設立した海運事業にさかのぼる。造船事業を通じて培われた主機、溶接、電機などの技術は、やがて陸用機械や鉄道車両など幅広い分野に展開され、総合重工業として発展していった。

航空機や自動車の将来性にも早くから着目し、戦前には軍用機の生産や大型バス、トラックを開発した。乗用車については「A型」や「PX33型」が試みられたが、本格的な量産は第二次世界大戦後から始まった。

本書では、戦後に生産された三菱乗用車の歴史を中心に、カタログ形式でその変遷をたどる。1970年の三菱自動車工業設立から55周年を迎えたことを機に、2020年にまとめられた内容を基に、各年代を代表する主要モデルを配したカバーデザインに刷新した新装版だ。

三菱 i-MiEV

三菱自動車工業』〈新装版〉
三菱A型完成から100年
著者：当摩節夫（自動車史料保存委員会）
発行：三樹書房
体裁：B5判・上製・260頁（カラー184頁）
定価：4950円（本体3800円＋消費税10％）

目次
■科学技術の原理に徹するクルマ創り　小口泰平
三菱自動車工業の歴史
カタログでたどる　三菱のクルマたち
ヘンリーJ／ジープ／軽三輪レオ／三菱500・コルト系／ギャラン系／ミニカ系／デボネア系／ミニキャブ系／デリカ系／ランサー系／ランサーエボリューション系／ミラージュ系／ピックアップ系／スポーツモデル系／ディアマンテ系／パジェロ系／シャリオ／ＲＶＲ／チャレンジャー／エンデバー／ディオン／エアトレック／アウトランダー／エクリプスクロス／新世代軽／コンセプトカー／その他の輸入販売車／モータースポーツ／
■モータースポーツ史　主な記録
■会社概要
■年表
■三菱車(軽・小型商用車含む)生産台数
■三菱車受賞歴

『三菱自動車工業』

《高木啓》

