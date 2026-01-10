スバル『インプレッサ』の運動性能をさらに引き出す！「STI Performance Edition」356万8070円から発売…東京オートサロン2026

SUBARU（スバル）は1月9日、『インプレッサ』の特別仕様車「STI Performance Edition」を東京オートサロン2026で発表した。価格は356万8070円から。

【画像】スバル インプレッサ STI Performance Edition

「STI Performance Edition」は、「ST」「ST-H」グレードをベースとした特別仕様車。モータースポーツで培った技術を取り入れたSTIパフォーマンスパーツを装備し、クルマとの一体感、しなやかな乗り心地、優れた操縦安定性など、インプレッサが持つ運動性能をさらに高めた。

エクステリアでは、ドアミラーカバーと17インチアルミホイールを、ブラックやダークグレーのダークトーンでコーディネート。スポーティさを感じさせるスタイルを実現した。

スバル インプレッサ STI Performance Edition

主な装備は、STI Performance エンブレム、STI フロントアンダースポイラー ブラック、STI サイドアンダースポイラー ブラック、STI リアサイドアンダースポイラー ブラック、STI ルーフスポイラー（STIロゴ入り）、STI フレキシブルタワーバー、STI フレキシブルドロースティフナー リア、STI CVTシフトノブ、STI プッシュエンジンスイッチなど。

また、エンジンレスポンスの向上とともに、スポーティで心地よいサウンドを実現するSTIパフォーマンスマフラーを装着した「STI Performance Edition PLUSパッケージ」も設定した。

価格は、STグレードベースが356万8070円（通常パッケージ）、371万0300円（PLUSパッケージ）。ST-Hグレードベースが377万1570円（通常パッケージ）、391万3800円（PLUSパッケージ）となっている。

スバル インプレッサ STI Performance Edition（東京オートサロン2026）