ポルシェ正規販売店「ポルシェセンター静岡」移転オープンへ

ポルシェジャパンのポルシェ正規販売店、PURESTは、「ポルシェセンター静岡」を2026年1月21日より移転オープンすると発表した。

【画像】2026年1月21日より移転オープンする「ポルシェセンター静岡」

最新のポルシェCIに準拠した新車拠点のポルシェセンター静岡は、施設延床面積約2334平方メートルを誇る。約609平方メートルのショールームには、フル電動の『タイカン』や『マカン』をはじめとする最新のポルシェ6台が展示可能で、高品質なインテリアとゆったりとした個室商談スペースも備える。

また150kW出力の急速充電器ポルシェターボチャージャーを1基設置し、24時間、365日利用可能。

ポルシェセンター静岡は、国道1号線沿いの七ツ新屋交差点を西へ150m進んだ静岡市清水区長崎南町内というアクセスに優れた立地に移転したことで、「ポルシェオーナーの皆様に、より快適な空間と安全かつ安心のカーライフをご提供します」としている。

ポルシェジャパンは、正規販売店への電動化に向けた設備投資や効率的なディーラーネットワークの構築、最新のCIを導入した店舗施設や運営面での質的向上など、店舗の最適化を推進している。現在、ポルシェセンター静岡を含めた全国のポルシェ新車販売拠点は52拠点となる。

《レスポンス編集部》

