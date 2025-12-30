大変身！ センチュリー・クーペ＆レクサス・ミニバン…2025年の新型車ニュース・ベスト5

2025年に公開された新型車の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。注目度1位は、トヨタ自動車が発表した新型車ブランドの新戦略でした。コンセプトカーも複数が同時に発表されています。VWのマルチバン、オペルのマイクロカー、ジムニーノマド開発者インタビュー、トヨタの新型EVがランクインしました。
トヨタ自動車のメディア「トヨタイムズ」が13日におこなったライブ配信で、5ブランドの新戦略について発表。その中で、2ドアクーペとなる新型センチュリー、6輪を備えたミニバンタイプの新型レクサス『LS』のコンセプトモデルの姿を公開した。
フォルクスワーゲン商用車は、ミニバン『マルチバン』シリーズに8人乗りバージョンを追加すると発表した。これにより既存の5人乗り、6人乗り、7人乗りに加え、さらに選択肢が広がることになる。
オペルはシティコミューターEV『ロックス』の改良新型の受注を欧州で開始した。ドイツ本国のベース価格は7990ユーロ（約132万円）。ドイツでは15歳から運転できる。
スズキは1月30日、人気のクロカンSUV『ジムニー（ジムニーシエラ）』の5ドア仕様となる『ジムニーノマド（以下ノマド）』を日本市場に導入することを正式に発表した。発売は4月3日で、価格は265万1000円から。
トヨタ自動車は、新型EV『アーバンクルーザー』を欧州で発表した。スズキ初のEVとして先に発表された『eビターラ』の兄弟車となる。世界的に人気の『ヤリスクロス』に近いサイズのコンパクトSUVで、EV普及に攻勢をかけるモデルだ。今回は多数の写真ともに、その詳細を紹介していこう。