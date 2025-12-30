ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

大変身！ センチュリー・クーペ＆レクサス・ミニバン…2025年の新型車ニュース・ベスト5

2025年に公開された新型車の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。注目度1位は、トヨタ自動車が発表した新型車ブランドの新戦略でした。コンセプトカーも複数が同時に発表されています。VWのマルチバン、オペルのマイクロカー、ジムニーノマド開発者インタビュー、トヨタの新型EVがランクインしました。


1位） トヨタの最高峰、新型センチュリーは2ドアに、レクサス『LS』は6輪ミニバンに大変身…ブランド新戦略発表：167 Pt.

トヨタ自動車のメディア「トヨタイムズ」が13日におこなったライブ配信で、5ブランドの新戦略について発表。その中で、2ドアクーペとなる新型センチュリー、6輪を備えたミニバンタイプの新型レクサス『LS』のコンセプトモデルの姿を公開した。
高級車のセンチュリーをトヨタ車ブランドの頂点に





2位） 8人乗りのフォルクスワーゲン登場！ 選択肢広がるミニバン『マルチバン』：110 Pt.

フォルクスワーゲン商用車は、ミニバン『マルチバン』シリーズに8人乗りバージョンを追加すると発表した。これにより既存の5人乗り、6人乗り、7人乗りに加え、さらに選択肢が広がることになる。
後部座席は個別に取り外しや移動が可能





3位） 軽自動車よりも小さい！ 15歳から運転できるオペル、約132万円から販売：81 Pt.

オペルはシティコミューターEV『ロックス』の改良新型の受注を欧州で開始した。ドイツ本国のベース価格は7990ユーロ（約132万円）。ドイツでは15歳から運転できる。
最高速度45km/hで75kmの航続を実現





4位） 【スズキ ジムニーノマド 発表】ついに「5ドアジムニー」日本発売へ！ 開発者が語る「シエラとの違い」と「5ドア実現への執念」：78 Pt.

スズキは1月30日、人気のクロカンSUV『ジムニー（ジムニーシエラ）』の5ドア仕様となる『ジムニーノマド（以下ノマド）』を日本市場に導入することを正式に発表した。発売は4月3日で、価格は265万1000円から。
そもそもなぜ5ドアが生まれたのか





5位） 「ヤリスクロス」サイズの新型EV、トヨタ『アーバンクルーザー』をくまなくチェック！［詳細画像］：64 Pt.

トヨタ自動車は、新型EV『アーバンクルーザー』を欧州で発表した。スズキ初のEVとして先に発表された『eビターラ』の兄弟車となる。世界的に人気の『ヤリスクロス』に近いサイズのコンパクトSUVで、EV普及に攻勢をかけるモデルだ。今回は多数の写真ともに、その詳細を紹介していこう。
「アーバンテック」をテーマに開発され、洗練された成熟したスタイリングが特徴


