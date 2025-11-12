ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツ『CLA』新型にハイブリッド、欧州で受注開始…約830万円から

メルセデスベンツ『CLA』新型のハイブリッド
  • メルセデスベンツ『CLA』新型のハイブリッド
  • メルセデスベンツ『CLA』新型のハイブリッド
  • メルセデスベンツ『CLA』新型のハイブリッド
  • メルセデスベンツ『CLA』新型のハイブリッド
  • メルセデスベンツ『CLA』新型のハイブリッド
  • メルセデスベンツ『CLA』新型のハイブリッド
  • メルセデスベンツ『CLA』新型のハイブリッド
  • メルセデスベンツ『CLA』新型のハイブリッド

メルセデスベンツは、新型『CLA』の「ハイブリッド」の受注を欧州で開始したと発表した。ドイツ本国でのベース価格は4万6243ユーロ（約830万円）からだ。

【画像】メルセデスベンツ『CLA』新型のハイブリッド

電気自動車版のCLA新型の欧州市場投入に続き、高効率ハイブリッドドライブを搭載したモデルを発売する。

新型『CLAハイブリッド』は、新しい電動化された1.5リットル直列4気筒ガソリンエンジンを搭載。3つのパワーレベルと前輪駆動または全輪駆動の選択が可能だ。

外観は電気自動車版とほぼ同じだが、ハイブリッド版は中央にスターマークを配したクラシックなラジエーターグリルを採用している。LEDライトガイドが標準装備され、ライト点灯時にはエッジ部分がLEDで照らされる。

内装面では、メルセデスベンツオペレーティングシステム（MB.OS）と第4世代MBUX（マイクロソフトとグーグルのAI技術搭載）により、電気自動車版と同様の知能性、直感性、快適性を実現している。

効率性の面では、「CLA 180」グレードの燃費は約5リットル/100km以下を達成し、内燃機関を搭載したメルセデス・ベンツ車としてはこのセグメントで最も効率的な車両となっている。

市街地走行など低負荷時には、純電気駆動での走行が可能。約100km/hまでの速度では、駆動系を切り離した効率的な惰性走行「エレクトリックセーリング」も可能だ。モーターは全8段のギアで回生が可能で、最大25kWのエネルギーを回収できる。

新しいハイブリッドシステムは、電気モーターとその構成部品を新しい8速デュアルクラッチトランスミッション（8F-eDCT）に直接組み込んだコンパクトな設計を採用。48ボルトのリチウムイオンバッテリーは最大1.3kWhのエネルギー容量を持ち、小型軽量に設計されている。

新開発の1.5リットルターボエンジンは、メルセデスベンツのFAMEエンジンファミリーに属し、燃費向上のためミラーサイクル燃焼プロセスを採用。12:1の高圧縮比を実現している。市場投入時には3つのパワーレベルから選択でき、それぞれ電気モーターから22kWの追加ブーストを得られる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ CLA

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES