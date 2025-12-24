ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「もっといいクルマづくり」トヨタが開発中のスポーツカーを公開…12月の新型車記事ベスト5

トヨタ GR GT
  • トヨタ GR GT3
  • イタリアJASの新型スーパーカー『Tensei』
  • 日産 カイト
12月に公開された新型車の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はトヨタの新型スーパーカー、2位はホンダのスーパーカーへのオマージュでした。日産のBRICs向けが2車種ランクインしています。


1位） トヨタがスーパーカー『GR GT』発表、4リットルV8ツインターボで650馬力以上…オールアルミ骨格採用：176 Pt.

トヨタGAZOOレーシングは12月5日、新型車『GR GT』を発表し、開発中のプロトタイプ車両を初公開した。GR GTは、トヨタGAZOOレーシングが掲げる「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」をさらに深化させたGRのフラッグシップスポーツカーだ。
4L V8ツインターボエンジンはトヨタ自動車として初めて市販車に搭載





2位） 初代『NSX』が現代に甦る、ピニンファリーナデザインのスーパーカー「Tensei」発表…伊JAS：116 Pt.

イタリアのレーシングカーコンストラクターのJASは12月2日、同社初となるスーパーカーを『Tensei』と命名したと発表した。初代ホンダ『NSX』がモチーフの同車の写真を公開している。
カーボンファイバー製のボディとインテリア





3位） 日産、新型コンパクトSUV『カイト』発表…新デザイン言語を反映：79 Pt.

日産自動車は12月4日、新型コンパクトSUV『カイト』をブラジルで世界初公開しした。ブラジルのリオデジャネイロ州レゼンデ工場で生産される同モデルは、ブラジル市場向けの新世代SUV第2弾となる。
『パトロール』へのオマージュとして採用されたテールゲートデザイン





4位） ダイハツ『ミゼットX』に大阪バージョン…Japan Mobility Show KANSAI 2025：76 Pt.

ダイハツ工業は、12月5日に開幕した「Japan Mobility Show KANSAI 2025/第13回 大阪モーターショー」において、イベント限定の『ミゼットX 大阪Ver.』を初公開した。
“ソロキャン”向けの単座仕様に





5位） 日産、小型ミニバン『グラバイト』予告…2026年インド発売へ：54 Pt.

日産自動車は12月18日、インド市場向けに開発した新型7人乗りBセグメントミニバン『グラバイト』（GRAVITE）のティザー写真を公開した。2026年初頭に現地で発売する予定だ。
1万9000の方言や儀式からインスピレーション


