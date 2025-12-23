ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツ『GLC』新型、V8エンジンなるか！…12月のスクープ記事ランキング

メルセデスベンツ GLC 改良新型の予想CG
  • メルセデスベンツ GLC 改良新型の予想CG
  • 日産 GT-R 次期型の予想CG
  • メルセデスベンツ Sクラス 改良新型のプロトタイプ
  • アウディ Q4 e-tron 改良新型のプロトタイプ
  • メルセデスベンツ GLC 改良新型のプロトタイプ

12月1～21日に公開された新型車スクープの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、メルセデスベンツ『GLC』新型の最終デザインに関する記事に注目が集まりました。




1位） メルセデスベンツ『GLC』新型、最終デザインを入手！ ハイエンドモデルにはV8か

メルセデスベンツが現在開発中の、ミッドサイズ・クロスオーバーSUV『GLC』改良新型。その最終デザインを入手した。GLC改良新型のワールドプレミアは、2026年以降と思われる。

【画像全5枚】


最も興味深い変更点は、最上位モデルのボンネットの下に見られると予想





2位） 日産『GT-R』次期型はいつ登場？ ハイブリッドスポーツとして最速2027年発表か

日産自動車が世界に誇る2ドアスポーツカー、『GT-R』の次期型となる「R36型」に関する情報が聞こえてきた！　次期型の予想CGをお見せしよう。ワールドプレミアが最速で2027年という情報も。

【画像全5枚】


『GT-R50』とも全く異なるR36型





3位） カモフラもすごいが車内も衝撃!? 最新メルセデスベンツ『Sクラス』はハイパースクリーンを採用

メルセデスベンツのフラッグシップセダン、『Sクラス』新型がまもなく登場する。テスト車両は、現行モデルよりもわずかにスポーティな印象だ。

【画像全5枚】


EQSと改良新型Sクラスとの大きな違いは？





4位） 今後はアウディの定番か…開発中の『Q4 e-tron』新型、湾曲ディスプレイを激写！

アウディのフル電動クロスオーバー『Q4 e-tron』、SUVクロスオーバーボディとスポーツバック、両方の改良新型プロトタイプをスクープした。プロトタイプはこれまでもスクープしていたが、今回は内部を激写、大きな変更点が明らかになった。

【画像全5枚】


新レイアウトの湾曲ディスプレイ





5位） メルセデスベンツ『GLC』改良新型、ドデカグリル採用！ 車内には第4世代MBUXインフォテインメント

メルセデスベンツは現在、内燃機関の『GLC』のフェイスリフト版をテスト中だ。その標準ボディのSUVとクーペボディの、2車形ダブルスクープに成功した。改良新型では、デイタイムランニングライトが目を惹く。そして新しいダッシュボードが期待されている。

【画像全5枚】


メルセデスベンツの伝統を体現する大型グリルを採用か？


《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ GLCクラス

新型車スクープ

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

SUV・クロスオーバー

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES