メルセデスベンツ『GLC』新型、V8エンジンなるか！…12月のスクープ記事ランキング

12月1～21日に公開された新型車スクープの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、メルセデスベンツ『GLC』新型の最終デザインに関する記事に注目が集まりました。
メルセデスベンツが現在開発中の、ミッドサイズ・クロスオーバーSUV『GLC』改良新型。その最終デザインを入手した。GLC改良新型のワールドプレミアは、2026年以降と思われる。
日産自動車が世界に誇る2ドアスポーツカー、『GT-R』の次期型となる「R36型」に関する情報が聞こえてきた！ 次期型の予想CGをお見せしよう。ワールドプレミアが最速で2027年という情報も。
メルセデスベンツのフラッグシップセダン、『Sクラス』新型がまもなく登場する。テスト車両は、現行モデルよりもわずかにスポーティな印象だ。
アウディのフル電動クロスオーバー『Q4 e-tron』、SUVクロスオーバーボディとスポーツバック、両方の改良新型プロトタイプをスクープした。プロトタイプはこれまでもスクープしていたが、今回は内部を激写、大きな変更点が明らかになった。
メルセデスベンツは現在、内燃機関の『GLC』のフェイスリフト版をテスト中だ。その標準ボディのSUVとクーペボディの、2車形ダブルスクープに成功した。改良新型では、デイタイムランニングライトが目を惹く。そして新しいダッシュボードが期待されている。