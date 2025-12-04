ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

カモフラもすごいが車内も衝撃!? 最新メルセデスベンツ『Sクラス』はハイパースクリーンを採用

メルセデスベンツ Sクラス 改良新型のプロトタイプ
メルセデスベンツのフラッグシップセダン、『Sクラス』新型がまもなく登場する。テスト車両は、現行モデルよりもわずかにスポーティな印象だ。

【スクープ画像】メルセデスベンツ Sクラス 2026年モデルのプロトタイプ

厳密には2026年モデルイヤーのフェイスリフトだが、新内外ともに刷新され、フロントとリアの新しいデザインに、徹底的に改良されたインテリアを組み合わせ、メルセデスベンツはSクラスをさらにラグジュアリーな階層へと押し上げようとしている。

スクープ班では、過去1年間でいくつかのプロトタイプをスクープしてきたが、今回捕捉したプロトタイプほど詳細を明らかにしたものはない。

ヘッドライト内部には、各ユニットに2つの星型デイタイムランニングライトクラスターが備えられており、これは最近のメルセデスベンツ全体に見られる、スタイリングテーマだ。ライト全体の形状も現行モデルとは若干異なっている。

グリルは依然として隠されているが、現行モデルよりもわずかに大きくなっているようだ。最近リークされた特許情報によると、『ビジョン・アイコニック』コンセプトを彷彿とさせる新しいデザインが示唆されており、イルミネーション・グリルを備えるらしい。

サイド部分はほとんど変更されていないように見える。リアではLEDシグネチャーを改良したテールライトが、よりフレッシュな印象。

初めて捉えたキャビン内にも注目だ。現行モデルは、独立したデジタルメータークラスターと、ダッシュボードから突き出した縦長のインフォテインメントスクリーンを備えている。いっぽう改良新型は、電気自動車『EQS』と同様のハイパースクリーンを搭載し、メータークラスター、インフォテインメント、助手席側ディスプレイがすべて一枚のパネルに収められている。

EQSと改良新型Sクラスとの大きな違いは、Sクラスのダッシュボードには物理的なエンジンスタート/ストップボタンが搭載されていることだ。ステアリングホイールも新しくなり、オーディオの音量調節用の物理的なロッカースイッチが追加される。

改良新型Sクラスのパワートレインについてはまだ確定情報がない。おそらくラインナップは、最高出力442psを発揮するターボチャージャー付き3.0リットル直列6気筒エンジンに加え、同じエンジンと28.6kWhのバッテリーパックを組み合わせたシステム出力503psのプラグインハイブリッド、最高出力496psを発揮する4.0リットル・ツインターボV8エンジンとなる。従来型の同じパワートレインと比較して、パフォーマンスと効率を向上させるための調整が加えられるはずだ。

《APOLLO NEWS SERVICE》

