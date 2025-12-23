ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

15年の沈黙を経て...アウディ『RS6 セダン』、デジタルで先行復活！

先日、新型ボディに偽のビニールステッカーを貼ったアウディRS6セダン』プロトタイプが目撃された。新型RS6のワールドプレミアは、2026年と予想されているが、提携するデジタルアーティスト、Nikita氏が、量産型デザインをCGで予想した。

RS6セダンは、『A6』をベースに開発されたA6シリーズ“最強モデル”だ。2002年の「C5」世代では初代RSとしてセダンと「アバント」（ステーションワゴン）をラインナップしていた。2008年の「C6」世代でも両バージョンが導入されたが、2011年以降の「C7」世代ではアバント専用となり、セダンは姿を消していた。それから15年、ついに最強のセダンが復活する。

CGでは、アウディRS6セダン特有の大型4リンググリルと、その両側に2つのサイドベントが配置されている。バンパーには薄いエプロンが取り付けられ、サイドスカートの下部やリアディフューザーも見てとれる。

アウディスポーツが4ドアのBMW『M5』のライバルとして新たに投入するこのモデルは、よりスポーティな外観に加え、専用のシャシー設定によってS6やA6とは性能も一線を画すだろう。乗り心地はより硬くなり、コーナリング性能が向上し、ブレーキも大幅に改良されることは間違いない。エンジンはまだ不明だが、V6エンジンやV8エンジンの可能性も指摘されている。

2026年モデルとして販売される現行のRS6パフォーマンスは、4.0リットル・ツインターボV8エンジンから最高出力630ps/463kW、最大トルク850Nmを発揮する。いっぽう、復活するRS6セダンでは、BMW M5を上回る730ps以上が期待されている。

