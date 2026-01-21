アウディ『A6 e-tron』にエントリー仕様と「quattro」追加、航続最大725km…881万円から

アウディジャパンは1月20日、EV「A6 e-tron」シリーズに、エントリーモデルの『A6 Sportback/Avant e-tron』と四輪駆動モデルの『A6 Sportback/Avant e-tron quattro』を追加し、全国のアウディ正規ディーラー126店舗を通じて発売した。価格は881万円からとなる。

【画像】『A6 Avant e-tron』と『A6 Sportback e-tron quattro』

A6 e-tronシリーズは、アウディがポルシェと共同開発した電気自動車プラットフォーム「PPE(プレミアム プラットフォーム エレクトリック)」を採用。優れた走行性能、一充電走行距離、効率性や充電性能に加え、アッパークラスに匹敵する広い居住空間を実現している。

後輪駆動のエントリーモデル「A6 Sportback/Avant e-tron」は、最高出力240kWの電気モーターと83kWhの駆動用バッテリーにより、優れた加速と余裕ある一充電走行距離を達成。Sportbackで647km、Avantで617kmの走行が可能だ。

四輪駆動モデル「A6 Sportback/Avant e-tron quattro」は、100kWhのバッテリーとシステム最高出力340kWを発生する前後2基のモーターを搭載。より力強い走りとさらに伸長した一充電走行距離(Sportbackで725km、Avantで697km)を兼ね備え、ダイナミックな独自のドライビングエクスペリエンスを提供する。

高度な回生システム(回生ブレーキ)は最大220kWを回生し、日常のブレーキプロセスの約95%に対応。軽度の減速は効率化のためにリアアクスルで行われる。強化された統合ブレーキシステム(iBS)により、前後アクスルごとに機械的な摩擦ブレーキと電動モーターによる回生ブレーキの最適な組み合わせが可能となっている。

充電面では、プレミアム チャージング アライアンス(PCA)をはじめとする150kWの急速充電器利用時に、最大135kW(エントリーモデルは最大112.5kW)での充電が可能。充電状態10%から80%の充電を約35分で行う。AC充電には最大8kWに対応する。

A6 e-tronシリーズは国の「クリーンエネルギー自動車導入促進(CEV)補助金」の対象車で、A6 e-tronで86万円、A6 e-tron quattroで68万8000円が交付される。また、A6 Sportback e-tron performanceは2026年1月1日以降の新規登録分から補助上限額が大幅に引き上げられ、100万8000円の補助が交付されることになった。さらに自動車税の「グリーン化特例」や自動車重量税の「エコカー減税」および「環境性能割」による免税・非課税措置に加え、自治体独自の補助金も併用できる場合がある。