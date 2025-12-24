ホーム モーターサイクル 新型車 記事

125ccに熱い視線、ヤマハとスズキを比較する！…12月のモーターサイクル記事ベスト5

スズキ アドレス125（左）とヤマハ アクシスZ（右）
  • スズキ アドレス125（左）とヤマハ アクシスZ（右）
  • スズキ アドレス125（左）とヤマハ アクシスZ（右）
  • ヤマハ XSR125
  • 125ccスポーツバイク人気に火をつけたヤマハ XSR125
  • ヤマハ XSR900 2025年モデル（セラミックアイボリー）
  • ヤマハ発動機E-Vino
  • スズキ アドレス125
  • スズキ アドレス125

12月に公開されたモーターサイクルの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は125ccスクーター2台のガチンコ比較！　次いで2位には日本バイクオブザイヤー2025。ヤマハの新基準原付もランクインしました。


1位） 注目の125ccスクーター2台をガチンコ比較！「静粛」のアクシスZか？「快活」のアドレス125か？：135 Pt.

なにかと便利な125ccスクーター。今回はヤマハ『アクシスZ』とスズキ『アドレス125』を比較試乗。いずれのモデルにも、このクラスのスタンダードモデルとしての工夫が散りばめられており、どちらがどんなユーザーに向いているのかを検証してみた。
それぞれ優位なポイントがあった





2位） 「日本バイクオブザイヤー2025」大賞はヤマハ『XSR125』、人気投票で決定：131 Pt.

日本二輪車文化協会は10日、「第8回 日本バイクオブザイヤー2025」の受賞結果を発表。ヤマハ発動機の原付二種スポーツバイク『XSR125』が大賞に輝いた。
「XSR」シリーズの末弟





3位） 「さすが私が欲しいバイク」ヤマハの原付二種スポーツ『XSR125』が「バイクオブザイヤー2025」に、SNSではファン興奮：93 Pt.

日本二輪車文化協会は10日、「第8回 日本バイクオブザイヤー2025」の受賞結果を発表。ヤマハ発動機の原付二種スポーツバイク『XSR125』が大賞に輝いた。これに対しSNS上では「このバイクに一目惚れした」「おめでとうございます」など祝福の声であふれている。
こりゃめでたい





4位） 【スズキ アドレス125 試乗】扱いやすさ＆快適性は星5つ！“軽快125”の新スタンダード…伊丹孝裕：74 Pt.

スズキの定番スクーター『アドレス125』が新型になり、2025年9月から販売が始まっている。エンジンやフレームを筆頭に多岐に渡る改良が施され、利便性の向上も図られた、その走りをお届けする。
このクラスの基準の一台になりそう





5位） ヤマハが新基準原付を2026年3月、日本発売へ…台湾から『ジョグ125』導入：68 Pt.

ヤマハ発動機は12月17日、同社として初となる「新基準原付」を2026年3月に日本で発売する計画であることを明らかにした。台湾で生産する『ジョグ125』を基準に適合させ導入する。
原付免許や普通自動車免許で運転できる


《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ アドレス125

ヤマハ発動機

スズキ モーターサイクル

スズキ

125cc

注目の記事【モーターサイクル】

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES