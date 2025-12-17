ホーム モーターサイクル 新型車 記事

ヤマハが新基準原付を2026年3月、日本発売へ…台湾から『ジョグ125』導入

写真は従来の125ccのヤマハ・ジョグ125。新基準原付では出力を抑えることで原付免許で運転可能に
  • 写真は従来の125ccのヤマハ・ジョグ125。新基準原付では出力を抑えることで原付免許で運転可能に
  • ヤマハ発動機 設楽元文社長（12月17日）
  • ヤマハ ジョグ125（写真は原付二種モデル）

ヤマハ発動機は12月17日、同社として初となる「新基準原付」を2026年3月に日本で発売する計画であることを明らかにした。台湾で生産する『ジョグ125』を基準に適合させ導入する。

【画像】12月17日、メディアの取材に対応した設楽元文社長

従来の原付一種は50cc以下の排気量と定められていたが、これを125cc以下まで拡大。2025年4月以降、出力を4.0kW以下に制限した125cc以下の二輪車が、新基準原付として原付免許や普通自動車免許で運転できるようになった。

50cc以下の原付一種は、免許取得の容易さや価格の安さなどから生活の足として親しまれてきた。しかし生活の多様化や電動アシスト自転車の台頭などにより近年では販売が低迷。2025年11月以降、新たな排出ガス規制が適用されることが発表されると、技術面や事業性の観点から継続が困難であることが判明。日本独自規格のため採算に見合わずヤマハをはじめホンダも50ccの生産から撤退した。これを受けて、グローバルで市場規模の大きい125ccクラスを原付一種基準に適合させたのが新基準原付だ。

ホンダは先行して最高出力を4kW以下に抑えた110ccの『スーパーカブ110 Lite』や『Dio110 Lite』を新基準原付として発表していたが、これにヤマハも続く。17日、静岡県磐田市のヤマハ発動機本社で設楽元文社長が明らかにした。

ヤマハ発動機 設楽元文社長（12月17日）ヤマハ発動機 設楽元文社長（12月17日）

「排気量50ccというのは世界では稀。世界基準から外れたカテゴリーになってしまっていた。オリジナルな開発や投資をおこなうと、コストとしては高くなってお求めづらくなる。これを打破するため、世界基準の125ccを原付（一種）の基準に合わせて改定をした。買いやすくしながら、乗りやすくするという方向で導入を果たしていきたい」とし、ジョグ125の日本導入を明らかにした。

現時点では詳細な仕様や価格などについては未発表で、「2月頃には正式なリリースをおこなうが、今現在の計画としては3月の導入を予定している」とした。

《宮崎壮人》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ モーターサイクル

ヤマハ発動機

125cc

注目の記事

新基準原付

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES