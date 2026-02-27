スズキが乗り物好きVTuber「輪堂千速」とコラボ！特別な『GSX250R』をホロライブイベント、モーターサイクルショーで公開へ

スズキは、ホロライブプロダクション所属のVTuber「輪堂千速（りんどう・ちはや）」とのコラボレーションを発表。スポーツバイク『GSX250R [Chihaya Remix]』を制作し、3月6日から8日まで幕張メッセで開催される「hololive SUPER EXPO 2026」のスズキブースに展示する。

【画像】「輪堂千速」とのコラボバイク『GSX250R [Chihaya Remix]』

輪堂千速は、音楽やゲーム配信のほか、自動車やバイク、モータースポーツ関連の動画配信を通じてモビリティの魅力を発信しているVTuber（アニメ調のアバターを用いて、主にインターネット上でライブ配信、動画投稿を行うバーチャルタレント）。スズキは、特に若い世代に人気のある輪堂千速が思い描く理想の1台を形にすることで、VTuberファンにバイクの魅力を届け、ライディングの楽しさを共有するためコラボレーションを実施する。

コラボレーションバイク「GSX250R [Chihaya Remix]」は、スズキの『GSX250R』をベースに、輪堂千速が手掛けたカラーとグラフィックデザインの原案を、スズキのデザイナーが車体デザインとしてまとめ上げた。

VTuber「輪堂千速」とのコラボレーションバイク『GSX250R [Chihaya Remix]』

カラーリングは輪堂千速の衣装を彷彿とさせるブラックとターコイズグリーンを基調に、グラデーションのあるパープルを差し色に使いワイルドなストリート感を表現。カウルにはグラフィティ風のモチーフを大胆にあしらい、衣装のディテールをイメージしたデカールを施している。また、車体の各所にはカスタムパーツを使用し、よりスポーティーな印象を際立たせた。

コラボレーションバイクは、「hololive SUPER EXPO 2026」のスズキブースにて展示される。また3月20日の大阪を皮切りに、東京、名古屋で開催されるモーターサイクルショーでも展示される予定だ。

「hololive SUPER EXPO 2026」は、カバー株式会社主催で2026年3月6日から8日まで幕張メッセ国際展示場4から8ホール、および幕張イベントホールで開催。開催時間は9時から18時まで。スズキブースは7ホールの協賛社エリア、ブースNo.40に設置され、コラボレーションバイクの展示やフォトスポット、メイキング映像の上映が行われる。