スズキ『Vストローム 250SX』新カラー3色で登場、59万9500円

スズキは、スポーツアドベンチャーツアラー『Vストローム 250SX』のカラーリングを変更し、3月5日より発売する。メーカー希望小売価格は59万9500円（税込）。

【画像】スズキ『Vストローム 250SX』新カラー3色

Vストローム 250SXは、ツーリングでの快適性や未舗装路での走破性、日常での扱いやすさを兼ね備えたスポーツアドベンチャーツアラーだ。

搭載する軽量でコンパクトな油冷249cc単気筒SEP（SUZUKI ECOPERFORMANCE）エンジンは、低速からの力強い加速性能を実現し、幅広い顧客に向けて扱いやすい特性とした。

スズキ Vストローム 250SX（チャンピオンイエローNo.2/グラススパークルブラック）

ボディは、Vストロームシリーズ共通の特長的な口ばしデザインを採用したスタイリングと、視認性が高く印象的なLEDヘッドランプを採用し、タフさと無骨さを表現。また、軽量でシャープなシャシーとコンパクトな車体レイアウトにより、良好なハンドリングと軽快な走りを実現した。

さらに、未舗装路での走破性に貢献する19インチのフロントホイールと専用設計のセミブロック調パターンのタイヤを採用した。

その他、スズキイージースタートシステムやUSBソケット、高い防風性を持つウインドスクリーン、ナックルカバー、フットレストラバー、アルミ製リアキャリアなどを標準装備とし、快適性を高めた。

今回の主な変更点は、カラーリングの変更だ。車体色は「チャンピオンイエローNo.2/グラススパークルブラック」、「パールフレッシュブルー/グラススパークルブラック」、「グラススパークルブラック」の3色を用意する。

メーカー希望小売価格は59万9500円。

スズキ Vストローム 250SX（チャンピオンイエローNo.2/グラススパークルブラック）

スズキ Vストローム 250SX（パールフレッシュブルー/グラススパークルブラック）

スズキ Vストローム 250SX（グラススパークルブラック）