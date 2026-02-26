ホーム モーターサイクル 新型車 記事

スズキ『Vストローム 250SX』新カラー3色で登場、59万9500円

スズキ Vストローム 250SXの新カラー3色
  • スズキ Vストローム 250SXの新カラー3色
  • スズキ Vストローム 250SX（チャンピオンイエローNo.2/グラススパークルブラック）
  • スズキ Vストローム 250SX（チャンピオンイエローNo.2/グラススパークルブラック）
  • スズキ Vストローム 250SX（パールフレッシュブルー/グラススパークルブラック）
  • スズキ Vストローム 250SX（パールフレッシュブルー/グラススパークルブラック）
  • スズキ Vストローム 250SX（グラススパークルブラック）
  • スズキ Vストローム 250SX（グラススパークルブラック）

スズキは、スポーツアドベンチャーツアラー『Vストローム 250SX』のカラーリングを変更し、3月5日より発売する。メーカー希望小売価格は59万9500円（税込）。

【画像】スズキ『Vストローム 250SX』新カラー3色

Vストローム 250SXは、ツーリングでの快適性や未舗装路での走破性、日常での扱いやすさを兼ね備えたスポーツアドベンチャーツアラーだ。

搭載する軽量でコンパクトな油冷249cc単気筒SEP（SUZUKI ECOPERFORMANCE）エンジンは、低速からの力強い加速性能を実現し、幅広い顧客に向けて扱いやすい特性とした。

スズキ Vストローム 250SX（チャンピオンイエローNo.2/グラススパークルブラック）スズキ Vストローム 250SX（チャンピオンイエローNo.2/グラススパークルブラック）

ボディは、Vストロームシリーズ共通の特長的な口ばしデザインを採用したスタイリングと、視認性が高く印象的なLEDヘッドランプを採用し、タフさと無骨さを表現。また、軽量でシャープなシャシーとコンパクトな車体レイアウトにより、良好なハンドリングと軽快な走りを実現した。

さらに、未舗装路での走破性に貢献する19インチのフロントホイールと専用設計のセミブロック調パターンのタイヤを採用した。

その他、スズキイージースタートシステムやUSBソケット、高い防風性を持つウインドスクリーン、ナックルカバー、フットレストラバー、アルミ製リアキャリアなどを標準装備とし、快適性を高めた。

今回の主な変更点は、カラーリングの変更だ。車体色は「チャンピオンイエローNo.2/グラススパークルブラック」、「パールフレッシュブルー/グラススパークルブラック」、「グラススパークルブラック」の3色を用意する。

メーカー希望小売価格は59万9500円。

スズキ Vストローム 250SX（チャンピオンイエローNo.2/グラススパークルブラック）スズキ Vストローム 250SX（チャンピオンイエローNo.2/グラススパークルブラック）
スズキ Vストローム 250SX（パールフレッシュブルー/グラススパークルブラック）スズキ Vストローム 250SX（パールフレッシュブルー/グラススパークルブラック）スズキ Vストローム 250SX（グラススパークルブラック）スズキ Vストローム 250SX（グラススパークルブラック）
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ Vストローム

スズキ モーターサイクル

スズキ

250cc

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES