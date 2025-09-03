スズキ「Vストロームミーティング2025」11月9日開催、今年は“聖地”スズキ浜松工場へ集合！

ホーム モーターサイクル 新型車 記事

スズキは3日、ユーザー参加型イベント「V-STROM Meeting 2025（Vストロームミーティング2025）」を11月9日に開催すると発表した。11回目を迎える恒例のイベントで、会場はファンにとっては“聖地”とも呼べるスズキの浜松工場内。

【画像】「Vストロームミーティング2025」オリジナルグッズ

『Vストローム』はスズキのバイクを代表するアドベンチャーモデルだ。現在は250cc、650cc、800cc、1050ccの排気量で計8モデルの多彩なラインアップを誇り、幅広いライダーのバイク旅を支えている。

そんなVストロームオーナー＆ファンに向けスズキが主催するのがVストロームミーティング。ツーリングに最適な時期の開催ということもあって、2024年は会場となったスズキ本社に全国各地から1173台オートバイと1518名もの『Vストローム』ファンが集まり、トークショー、出展ブースや集合写真撮影など、Vストロームにまつわる多彩なプログラムを楽んだ。

今年は、スズキの浜松工場内が会場となる。10時00分～14時00分の開催で、入場は無料。Vストロームオーナーやファンはもちろん、スズキファン、バイクファンなら誰でも参加が可能となっている。

開催内容の詳細は「V-STROM Meeting 2025 特設WEBサイト」をはじめ、スズキ国内二輪公式Xアカウントで随時更新される予定だ。

また、開催発表に合わせて「Vストロームミーティング オリジナルグッズ」の先行販売に関する情報も公開された。スズキ公式ECサイト「S-MALL（エスモール）」内のスズキ二輪用品ショップで「オリジナルTシャツ（3500円）」「オリジナルフェイスタオル（2000円）」「オリジナルアクリルキーホルダー（500円）」が販売される。

受注期間は2025年9月8日11時0分～9月23日11時00までとなっており、先行販売分の発送はイベント前に届くよう、10 月下旬を予定。もちろん会場でも購入できるが、即完売は必至。イベントを目一杯楽しむなら、先行販売を利用するのが吉だ。

