ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダ車チューニングの祭典、スーパーオートバックスかわさきで開催へ…ジェイズ・コーポレーション

「ジェイズレーシングフェア2026　極めろ！ホンダ車チューニング」
  • 「ジェイズレーシングフェア2026　極めろ！ホンダ車チューニング」
  • ジェイズレーシングブランドのデモカー「FL5」（『シビック・タイプR』ベース）
  • ハイパーECUの即日書き換えサービス

ジェイズ・コーポレーションは、1月10日（土）・11日（日）にスーパーオートバックスかわさき（神奈川県川崎市）で「ジェイズレーシングフェア2026　極めろ！ホンダ車チューニング」を開催すると発表した。

【画像全3枚】

会場では、ジェイズレーシングブランドのデモカー「FL5」（『シビック・タイプR』ベース）を展示し、開発思想やこだわりを間近に確認できる。

また、マフラーやエアロパーツなどの人気チューニングパーツをイベント限定価格で販売するほか、先行予約と即日取り付けにも対応。特に注目のZXチタンマフラーやLEDテールランプも用意されている。

さらに、チューニング効果をその場で実感できるハイパーECUの即日書き換えサービスとT-REV装着対応も実施する。

物販コーナーではホンダ『S2000』の1/64スケールの限定ダイキャストミニカーや2025年12月発売のジェイズレーシング・ストレージミニボックスの追加販売を行い、コレクターにも魅力的な品が揃える。

来場者特典として、東京オートサロン2026のデジタルチケット提示者にジェイズレーシング非売品のオリジナルステッカーを贈呈。また限定30個のオリジナルキーホルダーも販売される。

このイベントは、東京オートサロンで高まった車ファンの熱量を実際に体験・相談しながらカスタマイズできる場として、初心者から上級者まで楽しめる新年最初のビッグイベントと位置付けている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ（本田技研工業）

オートバックス

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES