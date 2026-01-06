ホンダ車チューニングの祭典、スーパーオートバックスかわさきで開催へ…ジェイズ・コーポレーション

ジェイズ・コーポレーションは、1月10日（土）・11日（日）にスーパーオートバックスかわさき（神奈川県川崎市）で「ジェイズレーシングフェア2026 極めろ！ホンダ車チューニング」を開催すると発表した。

【画像全3枚】

会場では、ジェイズレーシングブランドのデモカー「FL5」（『シビック・タイプR』ベース）を展示し、開発思想やこだわりを間近に確認できる。

また、マフラーやエアロパーツなどの人気チューニングパーツをイベント限定価格で販売するほか、先行予約と即日取り付けにも対応。特に注目のZXチタンマフラーやLEDテールランプも用意されている。

さらに、チューニング効果をその場で実感できるハイパーECUの即日書き換えサービスとT-REV装着対応も実施する。

物販コーナーではホンダ『S2000』の1/64スケールの限定ダイキャストミニカーや2025年12月発売のジェイズレーシング・ストレージミニボックスの追加販売を行い、コレクターにも魅力的な品が揃える。

来場者特典として、東京オートサロン2026のデジタルチケット提示者にジェイズレーシング非売品のオリジナルステッカーを贈呈。また限定30個のオリジナルキーホルダーも販売される。

このイベントは、東京オートサロンで高まった車ファンの熱量を実際に体験・相談しながらカスタマイズできる場として、初心者から上級者まで楽しめる新年最初のビッグイベントと位置付けている。