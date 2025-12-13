【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「スズキのバイク」に関する全4問！

自動車ニュースのレスポンスが贈る、クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』（ベータ版）！ 参加型コンテンツ「クルマの車論調査」から、クルマ好きの皆さんのクルマへのLOVEを試すクイズを出題！

【画像】クイズのお題となっているスズキのバイク

モーターサイクルショーやモビリティショー、EICMAで数々のニューモデルを発表した2025年のスズキ。日本では16年ぶりに復活した400ccオフロード車『DR-Z4S』『DR-Z4SM』が発表から1年を経て発売となり、話題となっています。今回はそんなスズキのバイクラインアップに関する全4問のクイズを出題です！

スズキ ハヤブサ 初代

【Q1】隼（ハヤブサ）の初代モデルの最高速度として、ギネスにも登録されたのは次のうちどれでしょうか？

（1）約280km/h

（2）約300km/h

（3）約312km/h

【Q2】スズキが世界GP（ロードレース）で初めてチャンピオンを獲得したマシンは？

（1）RG500

（2）RGV-Γ（ガンマ）

（3）T20

【Q3】アドベンチャーシリーズ『V-STROM（ブイストローム）』の “V” が示す意味は？

（1）Victory（勝利）

（2）Versatile（万能）

（3）V型エンジン

【Q4】『ジクサー』シリーズの車名の由来は？

（1）“GSX-R”の読み方から派生した造語

（2）インドの若者言葉で“速い”

（3）SUZUKI × RIDER の略

