【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「スズキのバイク」に関する全4問！

自動車ニュースのレスポンスが贈る、クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』（ベータ版）！ 参加型コンテンツ「クルマの車論調査」から、クルマ好きの皆さんのクルマへのLOVEを試すクイズを出題！
モーターサイクルショーやモビリティショー、EICMAで数々のニューモデルを発表した2025年のスズキ。日本では16年ぶりに復活した400ccオフロード車『DR-Z4S』『DR-Z4SM』が発表から1年を経て発売となり、話題となっています。今回はそんなスズキのバイクラインアップに関する全4問のクイズを出題です！
【Q1】隼（ハヤブサ）の初代モデルの最高速度として、ギネスにも登録されたのは次のうちどれでしょうか？
（1）約280km/h
（2）約300km/h
（3）約312km/h
【Q2】スズキが世界GP（ロードレース）で初めてチャンピオンを獲得したマシンは？
（1）RG500
（2）RGV-Γ（ガンマ）
（3）T20
【Q3】アドベンチャーシリーズ『V-STROM（ブイストローム）』の “V” が示す意味は？
（1）Victory（勝利）
（2）Versatile（万能）
（3）V型エンジン
【Q4】『ジクサー』シリーズの車名の由来は？
（1）“GSX-R”の読み方から派生した造語
（2）インドの若者言葉で“速い”
（3）SUZUKI × RIDER の略
