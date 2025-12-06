ホーム モータースポーツ／エンタメ エンタメ・イベント 記事

【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「ホンダ・S660」に関する全4問！

自動車ニュースのレスポンスが贈る、クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』（ベータ版）！ 参加型コンテンツ「クルマの車論調査」から、クルマ好きの皆さんのクルマへのLOVEを試すクイズを出題！

【画像】ホンダ S660とパレードの様子

2022年に生産を終了しながらも、ファンからの根強い人気を持つホンダの軽スポーツカー『S660』。2025年11月15日には、832台ものS660によるパレードが鈴鹿サーキットで行われ、「最大のホンダ車パレード」としてギネス世界記録に認定され話題になりました。今回はそんなホンダ・S660から全4問のクイズを出題です！

【Q1】『S660』の開発コンセプトは次のうちどれでしょうか？

（1）誰もが楽しめるスポーツカー
（2）コンパクト ルネッサンス ゼロ
（3）快適F1

【Q2】ミッドシップレイアウトを採用した『S660』の前後重量配分は？

（1）45:55
（2）40:60
（3）50:50

【Q3】軽量にこだわった『S660』のボンネット素材は？

（1）FRP
（2）アルミ
（3）軽量鋼板

【Q4】『S660』で“ロールトップを外したまま走行できる速度”として正しいのは？

（1）60km/hまで
（2）80km/hまで
（3）法定速度内なら制限なし

クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』に登録して回答してみましょう！

『クルマら部』友だち追加はこちら
《レスポンス編集部》

