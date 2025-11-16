ホーム モータースポーツ／エンタメ エンタメ・イベント 記事

【クルマら部】クルマ愛クイズ！「ジャパンモビリティショー2025」に関する第2弾、全4問！

マツダ CX-5（ジャパンモビリティショー2025）
  • マツダ CX-5（ジャパンモビリティショー2025）
  • スズキ e-VanVan（ジャパンモビリティショー2025）
  • BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）
  • 三菱 エレバンス コンセプト（ジャパンモビリティショー2025）

自動車ニュースのレスポンスが贈る、クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』（ベータ版）！ 参加型コンテンツ「クルマの車論調査」から、クルマ好きの皆さんのクルマへのLOVEを試すクイズを出題！

【画像全4枚】

今回は、前回に引き続き10月29日に開幕した「ジャパンモビリティショー2025」から、全4問の出題です！

【Q1】マツダは2026年中に発売予定の新型『CX-5』を日本初公開しました。ひと回り大きく進化したこの新型、その開発コンセプトとは次のうちどれでしょうか？

（1）新世代エモーショナル・デイリーコンフォート
（2）すべてのお客さまを笑顔にするSUV
（3）“Soul of Motion”の深化

【Q2】スズキはファンバイク『バンバン』を電動バイクとして復活させた『e-VanVan（イー・バンバン）』を発表。そのデザインテーマは「高揚感×個性をスマートに、移動が楽しくなる、新時代の⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎」。この「⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎」に入るのは次のうちどれでしょうか？

（1）バンバン
（2）モンキーバイク
（3）カルチャーモト

【Q3】BMWは新たなクルマづくりの哲学「ノイエ・クラッセ」を取り入れた最初のモデル『iX3』を日本初公開。デザインは1960年代に登場した「元祖ノイエ・クラッセ」を踏襲したものと言われています。当時ノイエ・クラッセとして登場した最初のモデルは次のうちどれでしょうか？

（1）BMW イセッタ
（2）BMW 700クーペ
（3）BMW 1500

【Q4】三菱自動車は『エレバンス コンセプト』を世界初公開しました。クルマで過ごす時間の上質さを追求した、という次世代のコンセプトカーですが、その特徴として「間違っている」ものは次のうちどれでしょうか？

（1）4つのモーターを搭載する
（2）6人が乗ることができる
（3）4ドアセダンである

クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』に登録して回答してみましょう！

『クルマら部』友だち追加はこちら
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

クルマら部

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

注目の記事

マツダ CX-5

スズキ モーターサイクル

三菱 コンセプトカー

BMW iX3

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES