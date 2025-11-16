【クルマら部】クルマ愛クイズ！「ジャパンモビリティショー2025」に関する第2弾、全4問！

自動車ニュースのレスポンスが贈る、クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』（ベータ版）！ 参加型コンテンツ「クルマの車論調査」から、クルマ好きの皆さんのクルマへのLOVEを試すクイズを出題！

今回は、前回に引き続き10月29日に開幕した「ジャパンモビリティショー2025」から、全4問の出題です！

【Q1】マツダは2026年中に発売予定の新型『CX-5』を日本初公開しました。ひと回り大きく進化したこの新型、その開発コンセプトとは次のうちどれでしょうか？

（1）新世代エモーショナル・デイリーコンフォート

（2）すべてのお客さまを笑顔にするSUV

（3）“Soul of Motion”の深化

【Q2】スズキはファンバイク『バンバン』を電動バイクとして復活させた『e-VanVan（イー・バンバン）』を発表。そのデザインテーマは「高揚感×個性をスマートに、移動が楽しくなる、新時代の⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎」。この「⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎」に入るのは次のうちどれでしょうか？

（1）バンバン

（2）モンキーバイク

（3）カルチャーモト

【Q3】BMWは新たなクルマづくりの哲学「ノイエ・クラッセ」を取り入れた最初のモデル『iX3』を日本初公開。デザインは1960年代に登場した「元祖ノイエ・クラッセ」を踏襲したものと言われています。当時ノイエ・クラッセとして登場した最初のモデルは次のうちどれでしょうか？

（1）BMW イセッタ

（2）BMW 700クーペ

（3）BMW 1500

【Q4】三菱自動車は『エレバンス コンセプト』を世界初公開しました。クルマで過ごす時間の上質さを追求した、という次世代のコンセプトカーですが、その特徴として「間違っている」ものは次のうちどれでしょうか？

（1）4つのモーターを搭載する

（2）6人が乗ることができる

（3）4ドアセダンである

