スバル『WRX』国内初、6速MTの「WRX STI Sport#」を今春限定発売へ…東京オートサロン2026

SUBARU（スバル）のモータースポーツ統括会社であるスバルテクニカインターナショナルは1月9日、東京オートサロン2026でSTIコンプリートカー『WRX STI Sport#(シャープ)』を初公開した。2026年春頃に台数限定で販売予定となっている。

スバルは、パフォーマンスシーンをさらに際立たせていくために、水平対向ターボエンジンやシンメトリカルAWD、マニュアルトランスミッションといった既存のアセットを組み合わせ、「もっと気軽に愉しめるクルマをつくろう」という考えのもと、ICE(内燃機関)系商品の開発を進めている。

「WRX STI Sport#」は、スバルが磨き続けてきた技術を組み合わせたSTIコンプリートカーだ。現行『WRX』の日本仕様では初となる6速マニュアルトランスミッションを採用し、クルマとの一体感と操る楽しさを追求した。

足回りは、ハイパフォーマンスタイヤと、STIによるチューニングを施したZF製電子制御ダンパーを組み合わせることで、優れた走行安定性と応答性を実現している。

さらに、ブレーキにはゴールド塗装のbrembo製18インチフロント対向6ポット&リア対向2ポットブレーキキャリパーを採用し、制動力とコントロール性を高めた。加えて、STIパフォーマンスパーツなどにより、ドライバーの意思がダイレクトに伝わる操作感と、スバルならではの走りの愉しさを提供する。

主な特別装備として、6速マニュアルトランスミッション、ビスカスLSD付センターデフ方式AWD、STI製フレキシブルドロータワーバー フロント、STI製フレキシブルドロースティフナー フロント・リア、STIチューニング電子制御ダンパー(ZF製)、brembo製18インチブレーキキャリパー(ゴールド塗装)、245/35R19タイヤ(ブリヂストン ポテンザ S007)、19インチ×8 1/2Jアルミホイール(マットグレイ塗装)、小型トランクスポイラー(ブラック塗装)、本革巻シフトノブ&本革巻ハンドブレーキレバー、ウルトラスエードシート(RECAROフロントシート、STIロゴ入り)などを装備する。

開発目標値による主な諸元は、全長4670mm×全幅1825mm×全高1465mm、ホイールベース2675mm、車両重量1560kg。エンジンは水平対向4気筒2.4L DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボ「DIT」のFA24型で、最高出力202kW(275PS)/5600rpm、最大トルク350N・m(35.7kgf・m)/2000-5200rpmを発生する。

